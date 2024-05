© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power wird am Donnerstag über seine Gewinne berichten. Was erwartet der Markt?Für den anstehenden Bericht von Plug Power erwarten die Analysten der Wall Street einen Quartalsverlust von 0,33 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz wird auf 173,08 Millionen US-Dollar prognostiziert, was einem Rückgang von 17,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Für das laufende Fiskaljahr prognostizieren die Analysten durchschnittlich einen Verlust von 1,03 US-Dollar pro Aktie, eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 2,30 US-Dollar pro Aktie im vorherigen Jahr. Auf der Umsatzebene …