PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben auch am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Beim wichtigsten britischen Index, dem FTSE 100, auch "Footsie" genannt, ging der Rekordlauf weiter.

Unterstützung kam erneut von Unternehmensseite. In Summe überzeugten die vorgelegten Quartalsbilanzen abermals die Anleger. Positiv waren auch Konjunktursignale: In der größten europäischen Volkswirtschaft Deutschland schwächelte die Industrie im März nicht so deutlich wie erwartet. Im gesamten ersten Quartal stieg die Industrieproduktion zudem leicht.

Der EuroStoxx 50 gewann zum Handelsschluss 0,44 Prozent auf 5038,17 Punkte. Damit legte der Leitindex der Eurozone den nunmehr vierten Handelstag in Folge zu. Für den französischen Cac 40 ging es am Mittwoch um 0,69 Prozent auf 8131,41 Punkte hoch. Am Londoner Markt erklomm der FTSE 100 im Verlauf die nächste Bestmarke. Er schloss mit plus 0,49 Prozent auf 8354,05 Zähler./ajx/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545