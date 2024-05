Krypto News: Investoren strömen von Dogwifhat in Catwifhat

Einer der berühmtesten Memecoins der letzten Zeit ist Dogwifhat, da er seit November 2023 um beeindruckende 362.006.513 % gestiegen ist. Obwohl WIF zuletzt noch einmal durch einige positive Nachrichten stark im Preis zulegen und sogar andere führende Memecoins übertreffen konnte, scheint sich nun ein nachlassendes Interesse an Dogwifhat abzuzeichnen. Woran dies liegt und warum Investoren zuletzt den Konkurrenten Catwifhat bevorzugt haben, wird dieser Artikel näher beleuchten.

Abstieg von Dogwifhat

Nachdem Dogwifhat am 2. April auf Kraken gelistet wurde, Franklin Templeton über WIF berichtete und die vermutlichen Guerilla-Marketing-Kampagnen der Community für Aufsehen gesorgt haben, scheint sich Dogwifhat während der letzten zwei Tage auf einem absteigenden Ast zu befinden.

Obwohl am 6. Mai noch ein neues Hoch von 3,68 USD erreicht wurde, konnte die mehrfach getestete Widerstandslinie von 3,58 USD nicht überwunden werden. Stattdessen ist der WIF-Kurs abgeprallt und bis auf 2,85 USD um 20,39 % gefallen.

Dabei hat Dogwifhat vorher noch einige der führenden Memecoins wie Dogecoin, Shiba Inu, Floki und Pepe übertroffen. Denn es fand neben der Listung auf der Kryptobörse von Kraken ebenfalls am 29. April eine weitere Notierung der CEX Bybit statt, welches die Top 3 auf CoinMarketCap ist.

che alguien sabe que está pasando en Buenos Aires que todas las estatuas tienen el gorrito rosa de $wif? pic.twitter.com/XkOJqAEi4p - ?????? - ?? (@captain_siesta) April 29, 2024

Aber auch das Guerilla-Marketing hat so vielversprechend angefangen, da ein Nutzer in Argentinien und in Uruguay mehrere Statuen entdecken haben soll, welche die rosafarbenen Wollmützen von Dogwifhat tragen. Andere haben sogar Filmaufnahmen von einer Wollmütze im Weltraum gezeigt.

Zwar sind solche Bilder heutzutage so einfach wie noch nie mithilfe von künstlichen Intelligenzen erstellbar, jedoch sind solche Aktionen von der Community auch möglich. Denn einige Memecoin-Gemeinschaften gehen sogar noch einen Schritt weiter und lassen sich beispielsweise Tattoos für Degen und Gummy stechen.

Seit dem 19. April gab es jedoch keinen direkten Beitrag mehr von Dogwifcoin, dem offiziellen X-Profil von Dogwifhat. Stattdessen wurden nur noch Posts von anderen Nutzern geteilt. Dies deutet auf einen nachlassenden Enthusiasmus der Gründer sowie eine Verschlechterung der Zukunftsaussichten hin.

Denn einer der wichtigsten Faktoren eines Memecoins liegt im Aufbau der Gemeinschaft sowie besonders hohen Renditen. Auch ein realer Nutzen wie von Floki und Shiba Inu kann die Überlebensfähigkeit eines Memetokens deutlich verlängern. All dies bietet Dogwifhat jedoch nicht und die Community-Aktivität dürfte bei demotivierten Gründern ebenfalls nachlassen.

Investoren treiben statt Dogwifhat den Memecoin Catwifhat in die Höhe

The battle of catwifhat $CWIF vs. dogwifhat $WIF continues



After completing 1.3 million airdrops, catwifhat is the most held memecoin on Solana. WhoYouWif? pic.twitter.com/aNVZXZ9d23 - catwifhat $CWIF (@catwifhatsolana) May 1, 2024

Der Solana-Memecoin Catwifhat wurde bereits am 27. Dezember 2023 erstmalig an einer dezentralen Kryptobörse gelistet und konnte seitdem bereits einen starken Kursanstieg verzeichnen. So bewegte sich der Coin von 0,0000000009185 auf bis zu 0,000001405 USD um zeitweise 152.867 %.

Allerdings verlor Catwifhat seit seinem Höhepunkt kontinuierlich das Interesse der Investoren, was sich an dem Kursabfall von bis zu 89,89 % und dem sinkenden Volumen von 9,46 Mio. USD auf bis zu 10.019 USD um 99,89 % erkennen lässt. Nun scheint sich jedoch das Blatt wieder zu wenden und die Todgeweihten möglicherweise noch etwas Lebenswillen übrigzuhaben.

Während der Solana-Memecoin Dogwifhat innerhalb der letzten 3 Tage abverkauft wurde, haben Investoren in dieser Zeit den Konkurrenten Catwifhat in die Höhe getrieben. So stieg der Memecoin seit dem 6. Mai von 0,0000005700 USD auf bis zu 0,000001008 USD um bis zu 76,84 %.

Nachdem der wichtige Widerstandsbereich zwischen 0,0000007484 und 0,0000007736 USD durchbrochen und zur Unterstützung gemacht wurde, steht jetzt noch der Widerstandsbereich zwischen 0,0000009222 und 0,0000009555 USD im Weg. Dann könnte auch ein neues Allzeithoch erreicht werden.

Ebenso hat das Handelsvolumen deutlich zugenommen. Dies hat am 5. Mai noch bei 35.011 USD gelegen und sich gestern auf 1,57 Mio. um 4.384 % gesteigert, was ein deutlicher Hinweis auf ein zunehmendes Interesse der Investoren ist. Schließlich versuchen auch Memecoin-Trader die Coins möglichst früh und günstig einzukaufen.

2024 is the year of Token Extensions, and today $CWIF has reclaimed its status as the #1 Token Extension project by market cap SolanaMemecoin https://t.co/6kYRG39r7s pic.twitter.com/UQtt8gcDmN - catwifhat $CWIF (@catwifhatsolana) May 7, 2024

Am 5. Mai ist Catwifhat mit einem Preis von 0,0000002097 USD und einer Umlaufversorgung von 42,82 Bil. CWIF-Coins noch auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von gerade einmal 8,98 Mio. USD gekommen, während sie inzwischen bei 32,49 Mio. USD liegt.

Somit war Dogwifhat mit seinen damals 3,67 Mrd. USD im Vergleich zu Catwifhat 409-mal teurer bewertet, obwohl CWIF täglich neue Beiträge postet und WIF fast tot zu sein scheint. Sollte CWIF auf dieselbe Bewertung wie WIF kommen, könnten sich Investoren über eine enorme Rendite freuen.

Neuer Memecoin könnte noch größeres Steigerungspotenzial als CWIF und WIF bieten

Bei den Memecoins handelt es sich um den renditestärksten und schnelllebigsten Kryptosektor von allen. Dies hat nicht nur der Kryptodaten-Spezialist CoinGecko in seiner Analyse festgestellt. Laut dieser haben die Memecoins im ersten Quartal 2024 mit einem durchschnittlichen Kursanstieg von 1.313 % von allen Kryptowährungen die höchste Rendite erzielt.

Zurückzuführen ist dies vorwiegend auf die niedrigen Marktkapitalisierungen, welche ihnen ein besonders hohes Steigerungspotenzial verleihen. Darauf ist es auch zurückzuführen, dass immer häufiger berichtet wird, dass einige Anleger mit geringen Beträgen von wenigen Hunderten oder Tausenden Euros innerhalb von Wochen bis sogar nur Tagen zu Millionären geworden sind.

Allerdings müssen bei der Wahl des richtigen Memecoins einige wichtige Faktoren beachtet werden, um die Erfolgsaussichten auf lebensverändernde Renditen zu erhöhen. Zuerst einmal sollten seriöse Projekte gewählt werden, um somit die betrügerischen Memecoins mit Auszahlungssperre, 100 % Transaktionsgebühren und andere Verbrechen zu eliminieren.

Ebenfalls wichtig ist eine niedrige Marktkapitalisierung, ein originelles Konzept, die Nutzung von aktuellen Trends sowie ausreichend Marketing und Viralität für den Aufbau einer engagierten Community. Ein Beispiel für einen solchen Memecoin ist der innovative Multichain-Memecoin Dogeverse, welcher eine höhere Zukunftssicherheit verspricht.

Denn er hat sein Schicksal nicht an den Erfolg einer einzigen Blockchain gehängt. Ebenso kann er sich mit seinem Multichain-Ansatz die unterschiedlichsten Blockchains mit ihren vielseitigen Angeboten, Nutzern und Kapital vollends zunutze machen. Somit hat er eine höhere Sicherheit im Vergleich zu den einseitig aufgestellten Memecoin.

Bereits jetzt ist Dogeverse auf den führenden Chains für Memetoken vertreten. Zu diesen zählen Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche, Base und Solana. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass noch weitere Blockchains folgen sollen. Somit profitiert Solana in allen Fällen, da es keine Rolle spielt, ob sich ein Netzwerk durchsetzt oder es ein Multichain-Zeitalter wird.

