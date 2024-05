HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

HBM Healthcare Investments erzielt im Geschäftsjahr 2023/2024 ein ausgeglichenes Ergebnis



08.05.2024

Geringer Verlust von CHF 1 Million

Innerer Wert pro Aktie (NAV) nach Aktienrückkäufen um 0.3% höher

Portfolioentwicklung uneinheitlich

Ungünstige Währungsentwicklungen schmälern Jahresergebnis um rund 2.5%

Portfolio mit Beteiligungen an zwei privaten Unternehmen selektiv ergänzt

Verwaltungsrat beantragt Nennwertrückzahlung von unverändert CHF 7.50 je Aktie HBM Healthcare Investments erzielte im Geschäftsjahr 2023/2024 mit einem Verlust von CHF 1 Million ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 0.3 Prozent da sich die Anzahl ausstehender Aktien durch Aktienrückkäufe reduzierte. Der Aktienkurs gab um 6.0 Prozent nach. Die Portfolioentwicklung war uneinheitlich. Die grössten Beiträge zur NAV-Entwicklung leisteten die folgenden Beteiligungen: Gewinner NAV Verlierer NAV Y-mAbs Therapeutics 1.9% Cathay Biotech -5.6% Biohaven 1.2% Farmalatam (privat) -1.5% Longboard Pharmaceuticals 1.1% ConnectRN (privat) -1.4% ImmunoGen 1.1% Travere -0.5% Cytokinetics 0.8% Mineralys Therapeutics -0.5%

Uneinheitliches Marktumfeld Das Marktumfeld der Portfoliounternehmen von HBM Healthcare war im Berichtsjahr anspruchsvoll und uneinheitlich. In den USA und teilweise auch in Europa erholte sich der Biotechsektor, und die M&A-Aktivitäten nahmen in der zweiten Jahreshälfte 2023 zu. Die meisten börsenkotierten Beteiligungen in den USA konnten von der insgesamt positiven Marktstimmung profitieren. In Asien waren die Märkte in China weiter rückläufig während sich der indische Gesundheitsmarkt in starker Verfassung zeigte. Volatile Anlagewährungen Die Anlagewährungen waren teils starken Kursschwankungen unterworfen. Mit der unerwartet frühen Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank gegen Ende des ersten Quartals 2024 korrigierte sich die starke Aufwertung des Schweizer Frankens wieder etwas. Dennoch verloren im Berichtsjahr alle Anlagewährungen gegenüber dem Schweizer Franken an Wert (US-Dollar -1.5 Prozent, Chinesischer Yuan -6.3 Prozent, Euro -2.0 Prozent und Indische Rupie -3.0 Prozent). Insgesamt belasteten die Währungseffekte die Performance mit rund 2.5 Prozent. Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen Die börsenkotierten Unternehmen leisteten mit einem Wertzuwachs von insgesamt CHF 69 Millionen bzw. 3.9 Prozent den grössten positiven Ergebnisbeitrag. Dies ungeachtet negativer Währungseinflüsse in Höhe von CHF -32 Millionen. Die ehemals privaten Unternehmen belasteten das Ergebnis mit total CHF -44 Millionen. Positive Ergebnisbeiträge in dieser Kategorie leisteten Y-mAbs Therapeutics (CHF 33 Millionen), Longboard Pharmaceuticals (CHF 19 Millionen) sowie Ambrx Pharmaceuticals (CHF 10 Millionen) aufgrund der Übernahme durch Johnson & Johnson für USD 2 Milliarden. Demgegenüber sank der Aktienkurs von Cathay Biotech um 28 Prozent und führte zu einem Buchverlust von CHF -98 Millionen. Die im Jahr 2023 rückläufigen operativen Kennzahlen des Unternehmens zeigten aber im ersten Quartal 2024 wieder eine deutliche Verbesserung. Als führendes Unternehmen im Bereich der synthetischen Biologie bleibt Cathay ausgezeichnet positioniert. Die Beteiligungen im Portfolio der übrigen kotierten Unternehmen, die direkt am Markt aufgebaut wurden, trugen insgesamt CHF 113 Millionen zum Jahresergebnis bei. Im Zentrum standen vier Übernahmen - ImmunoGen, CymaBay, Chinook Therapeutics und Prometheus Biosciences - mit einem Ergebnisbeitrag von CHF 39 Millionen. Positiv entwickelten sich auch Biohaven (CHF 21 Millionen), Cytokinetics (CHF 15 Millionen), Merus (CHF 14 Millionen) und verschiedene indische Gesellschaften (insgesamt CHF 24 Millionen). Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen Bei den privaten Unternehmen resultierte eine Nettowertminderung von CHF -60 Millionen. Davon entfallen CHF -10 Millionen auf ungünstige Währungsentwicklungen. Dies entspricht einem negativen Ergebnisbeitrag von 3.4 Prozent. Aufwertungen gab es bei Upstream Bio (CHF 12 Millionen) und Swixx BioPharma (CHF 11 Millionen); grössere Wertberichtigungen waren bei Farmalatam (CHF -26 Millionen) und ConnectRN (CHF -24 Millionen) notwendig. Bei dreizehn weiteren privaten Unternehmen wurden aufgrund von Finanzierungsrunden oder enttäuschender operativer Entwicklung Wertanpassungen von insgesamt CHF -33 Millionen vorgenommen. Das Portfolio wurde selektiv mit zwei neuen Beteiligungen aus den USA ergänzt: Eine Investitionszusage von USD 5 Millionen (davon USD 2.5 Millionen einbezahlt) ging an Alumis für die Entwicklung oraler Therapien zur Behandlung von Immundefekten. ADARx Pharmaceuticals erhielt USD 4 Millionen. ADARx entwickelt eine vielversprechende siRNA-Plattform. Weitere CHF 29 Millionen wurden im Rahmen von Folgefinanzierungen in bestehende private Unternehmen investiert. Fonds und übrige Vermögenswerte Aus den Fonds resultierte eine Wertminderung von CHF -10 Millionen (davon CHF -2 Millionen aufgrund der Währungsentwicklung). Bei den übrigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten resultierte in der Summe ein positiver Ergebnisbeitrag von CHF 24 Millionen. Vermögensallokation Das Portfolio bleibt gut ausgewogen mit einem Anteil börsenkotierter Unternehmen am konsolidierten Gesamtvermögen in Höhe von 42 Prozent (davon 22 Prozent vormals private Unternehmen), 35 Prozent private Unternehmen, 10 Prozent Fonds, 11 Prozent flüssige Mittel und 2 Prozent übrige Vermögenswerte. Nennwertrückzahlung und Aktienrückkäufe HBM Healthcare Investments ist bestrebt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Neuinvestitionen und Rückflüssen an die Aktionärinnen und Aktionäre in Form von Barausschüttungen und Aktienrückkäufen zu wahren. Der Verwaltungsrat beantragt daher der Generalversammlung eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Nennwertrückzahlung von CHF 7.50 pro Aktie. Dies entspricht einer Rendite von 3.9 Prozent auf dem Aktienkurs per Ende März 2024. Im Rahmen des laufenden, von der Generalversammlung im Juni 2022 genehmigten Aktienrückkaufprogramms wurden im Berichtsjahr über die 2. Handelslinie rund 89 000 eigene Aktien im Betrag von CHF 15.6 Millionen erworben. Dies entspricht einem Anteil von 1.3 Prozent der ausstehenden Aktien. Ausblick Das makroökonomische und geopolitische Umfeld wird voraussichtlich anspruchsvoll bleiben. Mit einem sorgfältig zusammengestellten Portfolio aus privaten und börsenkotierten Unternehmen und einer Liquidität von 11 Prozent des Gesamtvermögens ist HBM Healthcare Investments gut positioniert, um sich bietende Chancen zu nutzen. Mit Blick auf die fundamental gute Entwicklung der Branche und vieler Portfoliounternehmen sieht HBM Healthcare Investments mit Zuversicht in die Zukunft. Der vollständige Geschäftsbericht 2023/2024 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

