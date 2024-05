Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA



Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA

ISIN: DE0007274136



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.05.2024

Kursziel: 260,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Saisonale Faktoren tragen zu rückläufiger Umsatzentwicklung in Q1 bei, Trendumkehr im Jahresverlauf erwartet



Sto hat heute über die Geschäftsentwicklung in Q1/24 berichtet, die wie bereits vorab kommuniziert aufgrund der Investitionszurückhaltung im Baugewerbe, der ungünstigen Witterungsverhältnisse sowie einer geringeren Anzahl an Arbeitstagen eine rückläufige Entwicklung zeigte. Die Guidance wurde bestätigt und stellt auf Gesamtjahressicht eine Trendumkehr in der Top Line in Aussicht.



Konzernumsatz unter Vorjahr und unter den Erwartungen: In Q1 erzielte Sto einen Konzernumsatz von 340,5 Mio. EUR, womit sich der Umsatz zum Vorjahr um 5,9% verringerte (FX-bereinigt: -5,4% yoy). Wir waren in Anbetracht der jüngst vorgelegten Wachstumsprognose des Vorstands für FY 2024 (+4% yoy) von einem etwas geringeren Umsatzrückgang zum Jahresauftakt ausgegangen (MONe: -3,0% yoy auf 351 Mio. EUR). Das Management zeigte sich aber unverändert zuversichtlich, den Rückstand bei guter Witterung über die Bausaison hinweg mehr als aufholen zu können. Im Inland verminderten sich die Erlöse in Q1 überproportional um 7,0% yoy auf 136,3 Mio. EUR, im Ausland fiel der Rückgang mit 5,1% yoy auf 204,2 Mio. EUR etwas moderater aus. Der Auslandsanteil vergrößerte sich damit auf 60,0% (Vj.: 59,5%).

Angesichts der ausgeprägten Saisonalität der Geschäftstätigkeit erwirtschaftet Sto in den ersten drei Monaten des Jahres üblicherweise ein negatives Konzernergebnis, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Nach qualitativer Aussage von Sto fiel der quartalsübliche Fehlbetrag im ersten Quartal aufgrund der geringeren Top Line sowie tarifbedingt gestiegener Personalaufwendungen höher aus als im Vorjahr. Dabei zeigten sich die Beschaffungspreise sowohl für Energie und energieintensive Vorprodukte als auch in anderen Bereichen weitgehend stabil auf hohem Niveau. Das Finanzergebnis wiederum sollte sich in Anbetracht des erhöhten Zinsniveaus und der per Ende 2023 auf >300 Mio. EUR ausgeweiteten liquiden Mittel sogar positiv entwickelt haben.



Guidance bestätigt, Track Record spricht für Sto: Im April lag der Konzernumsatz laut Sto über dem Vorjahreswert, blieb jedoch weiter hinter den Unternehmenserwartungen zurück, wofür laut Vorstand hauptsächlich eine nach wie vor ungünstige Witterung in vielen Ländern verantwortlich war. Die Guidance für das Gesamtjahr avisiert weiterhin Konzernerlöse i.H.v. 1,79 Mrd. EUR sowie ein EBIT und EBT in einer Bandbreite von 113 bis 138 Mio. EUR (Vj. EBIT: 126,5 Mio. EUR). Wir bleiben u.a. aufgrund des insbesondere ergebnisseitig exzellenten Track-Records von Sto zuversichtlich, dass die Jahresziele sicher erreicht werden (Ergebnis-Guidance wurde letztmals 2016 unterschritten; vgl. Comment vom 28.08.2023). Mit Rockwool hat zudem jüngst ein Dämmstofflieferant des Unternehmens im Bereich Mineralwolle seine Wachstums- und Ergebnisprognosen für 2024 angehoben und erwartet nun ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor: auf Vorjahresniveau).



Fazit: Der etwas stärker als antizipierte Umsatzrückgang in Q1 trübt u.E. den Investment Case nicht wesentlich, zumal kaum ein Sektor so prädestiniert für Nachholeffekte sein dürfte wie der Bau. Wir erachten die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weiterhin als deutlich unterbewertet (cash-bereinigtes KGV 2024e: 8,1x) und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 260,00 EUR.







