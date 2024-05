Krypto News: 99bitcoins erreicht über 1 Mio. USD im Presale!

Das renommierte Bitcoin-Bildungsportal 99Bitcoins bereitet sich auf einen bedeutenden Relaunch im dritten Quartal 2024 vor. Diese Neuerung geht einher mit einem außergewöhnlich erfolgreichen Presale des 99BTC Tokens und der Einführung einer innovativen Learn-to-Earn-Plattform.

Über das vergangene Wochenende sammelte 99Bitcoins beeindruckende 1 Million US-Dollar. Mittlerweile hat sich der Betrag auf 1,13 Millionen US-Dollar erhöht und nähert sich zügig dem ersten wichtigen Ziel von 1,89 Millionen US-Dollar.

Investoren zeigen großes Interesse an dem Potential des Tokens, was sich in der schnellen Beteiligung am Presale zeigt. Eine genauere Betrachtung der Marktentwicklung verdeutlicht, warum der 99BTC Token so attraktiv ist: Er bietet eine hohe Rendite durch Staking, Pläne zur Migration auf den BRC-20 Standard und die brandneue Learn-to-Earn-Plattform.

Within 24 hours, we've added another $100K! We're now sitting at over $1.1 Million raised in our $99BTC Presale!



Stage 4 is drawing unprecedented attention-let's keep this momentum going!



Join now! https://t.co/NXD7DAamqr#99Bitcoins Bitcoin pic.twitter.com/d69cJvQcks - 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) May 7, 2024

Diese Plattform verspricht nicht nur Bildung in der Welt der Kryptowährungen, sondern ermöglicht den Nutzern auch, durch Lernen zu verdienen. Solch ein Ansatz könnte das Interesse von Einzelinvestoren weiterhin stark anziehen, da sie damit sowohl ihr Wissen erweitern als auch ihr Portfolio diversifizieren können. Die deutliche Resonanz auf das Angebot von 99Bitcoins unterstreicht das wachsende Vertrauen in innovative Krypto-Lösungen.

99BTC entdecken: Staking mit +1.140% APY und Potenzial für 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung

Im Jahr 2024 nutzen Privatinvestoren erneut die Gelegenheit, in Kryptowährungen zu investieren, um außergewöhnliche Gewinne zu erzielen, die ihre Portfolios deutlich aufwerten könnten.

Der Grund für das schnelle Wachstum des Presale von 99Bitcoins, der bereits über 1 Million US-Dollar in nur etwas mehr als zwei Wochen eingebracht hat, liegt im enormen Gewinnpotenzial des 99BTC Tokens.

99Bitcoins bietet derzeit eine der höchsten variablen Staking-APY-Renditen in der Kryptobranche. Investoren, die frühzeitig beim Presale einsteigen, können sich eine APY von über +1.140% sichern. Durch den Kauf von 99Bitcoins können Anleger ihre erworbenen Presale-Token automatisch staken und so Zugang zu diesen hohen Renditen erhalten, noch bevor 99BTC an den Börsen gelistet wird.

Doch das ist erst der Anfang. Neben geplanten Listings auf renommierten DEX und CEX Plattformen im dritten Quartal dieses Jahres, die einen automatischen Preisanstieg bei der Erstnotierung erwarten lassen, glauben viele Analysten, dass 99BTC eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar erreichen könnte.

Obwohl dies auf den ersten Blick unrealistisch erscheinen mag, zeigt ein genauerer Blick auf den Bildungscoin-Sektor, der derzeit eine Gesamtmarktkapitalisierung von 390 Millionen US-Dollar aufweist, dass dieses Ziel durchaus realistisch sein könnte.

99Bitcoins zielt auf Marktführung im Bildungssektor ab

OpenCampus (EDU), die führende Bildungsmünze, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 160 Millionen US-Dollar auf, während TokenFi (TOKEN), die zweitgrößte Bildungsmünze, bei 106 Millionen US-Dollar liegt. Diese beiden Tokens sind jedoch hauptsächlich auf Projekte für Ersteller ausgerichtet und nutzen damit nur einen Teil des 17,8 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für digitale Bildung.

Im Gegensatz dazu richtet sich 99Bitcoins speziell an Lernende und nicht an Lehrende. Es schafft eine der ersten gezielt entwickelten Learn-to-Earn-Plattformen für neue Nutzer in der Kryptobranche - schließlich sollte Bildung belohnt werden. Diese innovative Ausrichtung setzt 99Bitcoins in eine Position, um 2024 ein enormes Wachstum im Bildungssektor zu erzielen.

Mit einer aktuellen Presale-Marktkapitalisierung von nur 1,1 Millionen US-Dollar könnte eine Wiederholung des Erfolgs von EDU und TOKEN für die heutigen Presale-Investoren einen Gewinn von mehr als dem 100-Fachen ermöglichen. Angesichts der speziellen Ausrichtung und des großen Potenzials von 99Bitcoins stehen die Chancen gut, dass es eine signifikante Marktposition im Bereich der Bildungskryptowährungen erreichen wird.

99BTC Token: Wachstumstreiber im Bitcoin-Markt 2024

2024 ist ein bedeutendes Jahr für Bitcoin, und die Entwicklungen sind bisher vielversprechend. In den USA wurde im Januar die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs erteilt, gefolgt von einer weiteren Zulassung eines BTC-ETF in Hongkong. Dies geschah zeitgleich mit dem letzten Bitcoin-Halving am 20. April, bei dem die Blockbelohnungen für Miner halbiert wurden.

Diese Ereignisse führen zu einer Reduktion des Angebots bei steigender Nachfrage - eine einfache, aber wirkungsvolle Grundlage für einen Bullenmarkt. Im Zentrum des erwarteten Bitcoin-Aufschwungs steht die Suche nach Bitcoin-Beta-Investitionen (Tokens, die parallel zu BTC steigen, jedoch mit geringeren Marktkapitalisierungen, was größere Gewinne ermöglicht).

Der 99BTC Token gewinnt allein durch seinen Namen an Zugkraft in einem Bitcoin-Bullenmarkt, hinzu kommt der memetische Wert. Diese Attraktivität verstärkt sich durch die bevorstehenden Pläne zur Migration auf den BRC-20 Standard im dritten Quartal. Der BRC-20 Token-Standard erlangte Anfang des Jahres große Aufmerksamkeit, parallel zur Genehmigung von Bitcoin-ETFs.

Mit einem Namen wie 99Bitcoins und der Aussicht, als BRC-20-Token mit der höchsten APY aufzutreten, stellt die Investition in den 99Bitcoins Presale bei einer unterbewerteten Marktkapitalisierung von 1,1 Millionen US-Dollar eine klare Entscheidung dar.

99Bitcoins startet Lernplattform für die nächste Krypto-Generation

99Bitcoins, ein Pionier aus den Anfangstagen des Bitcoin, hat seit 2013 Millionen von Nutzern angezogen und zahlreiche Investorenkarrieren geprägt. Bekannt für seine Innovationen, wie die berühmten "Bitcoin Obituaries" und den einst wegweisenden Bitcoin-Faucet, setzt 99Bitcoins mit seiner neuen Learn-to-Earn-Plattform diese Tradition fort.

Analog zu Coinbase, das mit seiner Base Chain (BASE) kürzlich eine Bildungsplattform ins Leben rief, prognostizieren Analysten ein starkes Wachstum für 99Bitcoins während des Bullenmarkts 2024. Der Grund dafür ist einfach: Ähnlich wie Coinbase eine erste Anlaufstelle für neue Krypto-Trader darstellt, zieht 99Bitcoins Millionen neuer Krypto-Nutzer an.

Während BASE Coinbase ermöglicht, einen großen Teil des frischen Kapitals über seine führende Krypto-Börse zu erschließen, ist der 99BTC-Token ideal positioniert, um als bevorzugte Wahl für neue Nutzer zu dienen, die gleichzeitig lernen und verdienen möchten.

Mit einer Staking-APY von 1.140% und der Aussicht auf ein 100-faches Wachstum im BRC-20-Sektor, sollte man diesen viralen Krypto-Presale im kommenden Jahr nicht verpassen.

Um Ihr Verdienstpotenzial zu maximieren, nehmen Sie auch am großzügigen 99.999-Dollar-Bitcoin-Airdrop-Giveaway von 99Bitcoins über Gleam teil!

Folgen Sie dem Projekt auf X (Twitter), um die neuesten Updates zu erhalten, und treten Sie ihren Telegram- und Discord-Kanälen bei, um sich mit der 99Bitcoins-Community zu verbinden.

