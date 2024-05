PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienbörsen in Osteuropa haben am Mittwoch ohne klare Richtung geschlossen. Gewinnen in Warschau standen Verluste in Moskau gegenüber. Der Budapester Markt schloss nahezu unverändert. Die Prager Börse blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

An der Börse in Polen legte der Wig-20 um 0,54 Prozent auf 2550,72 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,47 Prozent auf 86 888,67 Zähler. Bei hohen Umsätzen gefragt waren die Aktien des Minenkonzerns KGHM mit plus 2,2 Prozent.

Der ungarische Aktienindex Bux schloss mit plus 0,03 Prozent auf 68 900,51 Punkte. Unter den Indexschwergewichten gewannen die Aktien des Ölkonzerns Mol 2,1 Prozent. Unter Druck kamen hingegen die Titel der OTP Bank mit minus 1,4 Prozent.

Verluste gab es in Moskau. Der russische RTS-Index fiel um 0,73 Prozent auf 1176,30 Punkte./mik/APA/ajx/he

HU0000061726, PLKGHM000017, PL9999999995, PL9999999987, XC0009698371