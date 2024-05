The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.05.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2024

.

ISIN Name

CA6076771014 MODERN PLANT BASED FOODS

CA90109P1053 TUT FITNESS GROUP INC.

CNE100003HX6 SHANGHAI DONGZ.AUT.H YC 1

