Wie schreibe ich einen guten, präzisen Prompt für ein GPT-Model? Diese Frage will Microsoft mit einem neuen Feature beantworten, das die Texte, mit denen ihr ChatGPT und Co. füttert, automatisch vervollständigt. So funktioniert es. Bots wie ChatGPT haben es schon einfach gemacht, eine Künstliche Intelligenz Texte zu jedem denkbaren Thema erstellen zu lassen. Doch es könnte noch einfacher sein. Denn oft genug stößt man auf die Frage, wie man einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...