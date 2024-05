Die Cardano Foundation, eine in der Schweiz ansässige Non-Profit-Organisation, die Cardano branchenübergreifend als öffentliche digitale Infrastruktur etablieren möchte, hat heute die Ernennung von Giorgio Zinetti zum Chief Technology Officer (CTO) bekannt gegeben. In dieser Position wird er als technischer Leiter der Stiftung tätig sein und die wachsende Anzahl von Projekten und Produkten koordinieren. Darüber hinaus wird er den Ausbau des Open-Source-Modells verantworten, damit die kommende Generation der Enterprise Blockchain Technologie entstehen kann.

Frederik Gregaard, CEO der Cardano Foundation, kommentierte die Ernennung: "Dass Giorgio als unser erster CTO in den Vorstand berufen wird, markiert für die Stiftung einen wichtigen Meilenstein. Dies beweist, wie sehr wir uns technischer Exzellenz verpflichtet fühlen. Seine Erfahrung und sein Fachwissen unterstützen unsere Mission, Blockchain-Lösungen zu propagieren. Sie sind extrem zuverlässig und können die Basis für neue Anwendungen, Branchen und Wirtschaftssysteme darstellen."

Mit der Ernennung kommt der reiche Erfahrungsschatz von Zinetti zur Geltung. Unter anderem ist er Mitbegründer und CTO von Procivis AG, einem Anbieter von Technologie für digitale Identität auf Regierungs- und Unternehmensebene, sowie Software Engineer bei der multinationalen Investmentbank UBS. Er hält einen MSc in Computer Science und hat umfangreiche Erfahrung in der Erstellung von technischen Lösungen von Grund auf, unter anderem für Regierungen, Finanzinstitute, Großunternehmen sowie agile Startups an der Schnittstelle von Business und Technologie. Während seiner Karriere hat Zinetti Teams über Länder hinweg geleitet, wobei er flexiblen Best Practices und Standards für Enterprise-Architekturen folgte.

Zinetti kommentierte seine neue Position als CTO der Cardano Foundation: "Mit ihrer innovativen und wichtigen Arbeit fördert die Cardano Foundation eine der aufregendsten Technologien dieser Welt. Als CTO der Stiftung ist es eine Ehre für mich, die operative Stabilität der Cardano Blockchain weiter zu verbessern. So bleiben wir technologischer Vorreiter in einer wettbewerbsintensiven Welt."

Über die Cardano Foundation

Die Cardano Foundation ist eine unabhängige, in der Schweiz ansässige Non-Profit-Organisation. Ihr Ziel ist es, Cardano als öffentliche, digitale Infrastruktur in zahlreichen Branchen zu etablieren. Die Stiftung möchte Cardano als Technik für finanzielle und soziale Systeme verankern und so die digitale Architektur der Zukunft schaffen. Diese dient dem Ausbau der Infrastruktur, auch dann, wenn kein unmittelbarer kommerzieller Zweck vorliegt. Darüber hinaus stärkt sie die operative Resilienz und ermöglicht mehr Vielfalt innerhalb der Infrastruktur sowie die Entwicklung einer stabilen und repräsentativen Governance.

