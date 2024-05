In der Suche nach nachhaltigen Energiequellen nehmen Wasserstofftechnologien eine Schlüsselrolle ein. Sie gelten als vielversprechende Lösung für eine kohlenstoffarme Zukunft. Doch was bedeutet dieser technologische Fortschritt für die Nachfrage nach Platin und Palladium? Diese beiden Edelmetalle sind entscheidend für die Effizienz von Brennstoffzellen, die Wasserstoff in elektrische Energie umwandeln. Ihre Rolle in der Förderung grüner Technologien kann kaum überschätzt werden.Platin (TVC:PLATINUM) und Palladium (TVC:PALLADIUM) stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...