Philadelphia (ots/PRNewswire) -Richardson Sales Performance ("Richardson"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Vertriebstraining und Leistungsverbesserung, gibt mit Stolz die Einführung seines neuen Accelerate Sales Performance Systems bekannt, einer metrikgesteuerten Lösung zum Aufbau von Vertriebsfähigkeiten, die umfangreiche Analysen, die die kritischsten, den Umsatz beeinflussenden Fähigkeitslücken aufdecken, mit hochgradig personalisierten Schulungserfahrungen zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse verbindet.Das Accelerate Sales Performance System ermöglicht es Umsatzführern,:- Gewinnen Sie Klarheit: Durch die Organisation von Teamleistungsdaten können Unternehmen jetzt die aktuelle Leistung jedes Verkäufers in ihrem Unternehmen bewerten und erhalten einen klaren Einblick in die wichtigsten Leistungslücken, die sich auf die Umsatzergebnisse auswirken.- Definieren Sie kommerzielle Exzellenz: Definieren Sie klar, wie gutes Verkäuferverhalten aussieht, und quantifizieren Sie die entgangenen Opportunitätskosten mangelnder Fähigkeiten, indem Sie Leistungskennzahlen mit beobachtbaren Verhaltensweisen verknüpfen.- Antriebsleistung: Bieten Sie präzise, hochgradig personalisierte Entwicklungserfahrungen, die dem Aufbau der Vertriebsfähigkeiten, die jeder Verkäufer benötigt, um seine individuellen, rollenbasierten Ziele zu erreichen, Priorität einräumen, indem Sie Richardsons Best-in-Class-Schulungsmethodik nutzen.Die Einführung des Accelerate Sales Performance Systems baut auf dem Engagement von Richardson für Innovation und Kundenerfolg auf. Durch die Kombination von Spitzentechnologie aus der kürzlich erfolgten Übernahme von e4enable mit bewährten Vertriebsinhalten und -schulungen unterstützt Richardson Vertriebsteams auf der ganzen Welt dabei, Spitzenleistungen zu erzielen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen."Wir bei Richardson haben es uns zur Aufgabe gemacht, umsetzbare Lösungen zu liefern, die zu echten Geschäftsergebnissen führen", erklärt John Elsey, President und CEO von Richardson. "Das Accelerate Sales Performance System stellt einen Paradigmenwechsel im Aufbau von Vertriebskapazitäten dar; es zeigt, wie sich das Verhalten von Verkäufern auf die Geschäftskennzahlen auswirkt, und leitet die Vertriebsleiter an, worauf sie sich konzentrieren müssen, um die Wirkung zu maximieren. Und sie können sehen, wie sich ihre Investitionen in die Entwicklung ihrer Umsatzteams mit einem klaren ROI auszahlen."Das Accelerate Sales Performance System bietet:- Accelerate Insights: der Motor, der die gezielte Entwicklung von Fähigkeiten vorantreibt, indem er Messgrößen mit Verhaltensweisen korreliert, die sie beeinflussen- Accelerate Learn: ordnet das Verkäuferverhalten modularen, hochwirksamen digitalen Lernerfahrungen zu- Accelerate Live: bringt den Zyklus der Verhaltensänderung mit Coaching und Live-Workshops voran- Accelerate Flow: das Gelernte in den Arbeitsablauf einfließen zu lassen, um neue Verhaltensweisen dauerhaft zu verankernErste Reaktionen von Kunden und Interessenten, die das neue System auf dem RevEdge Summit in Chicago erleben konnten, waren äußerst positiv:"Personalisierte Lernerfahrungen für Verkäufer""Fähigkeitsorientierte Inhalte für Ihre Teams""Dashboards für Enablement-Führungskräfte, um Chancen zu erkennen und mit den Auswirkungen auf das Geschäft zu verknüpfen""Nutzung von Daten aus Ihrem aktuellen Technologiepaket zur Ermittlung von Leistungslücken"Weitere Informationen über das Accelerate Sales Performance System finden Sie unter www.richardson.comInformationen zu Richardson Sales Performance:Richardson zeigt, wie führende globale Vertriebsorganisationen bessere Ergebnisse aus ihren Investitionen in Vertriebsschulungen erzielen. Wir sorgen für echte Veränderungen durch anpassungsfähigere Inhalte, die für mehr Flexibilität sorgen, durch nützlichere Technologien, die sich in Ihr CRM integrieren lassen, und durch sichtbare Fortschritte mit Metriken, die mit Ihren Systemen verbunden sind.