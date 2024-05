NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Lastwagenhersteller sei im ersten Quartal solide vorangekommen, doch sei diese Entwicklung etwas überschattet worden von vorsichtigen Aussagen zum Marktumfeld bei Mercedes-Benz, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst hält gleichwohl den Abschlag verglichen mit den Papieren von Volvo und Paccar für ungerechtfertigt./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 14:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 14:57 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

