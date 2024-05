Krypto News: Slothana steigt um 100 %, während Sealana die 300.000 Dollar Marke anvisiert

Es sind bullishe Zeiten am Kryptomarkt. Während der Bitcoin-Kurs stillsteht, explodiert die Nachfrage nach Meme Coins. Die Token, die ohne jeglichen Nutzen auf den Markt kommen, bringen natürlich ein höheres Risiko mit sich, dafür ist auch das Gewinnpotenzial enorm. Innerhalb kürzester Zeit können Anleger hier ihr Kapital vervielfachen, wie auch das aktuelle Beispiel von Slothana ($SLOTH) zeigt. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs zwischenzeitlich um mehr als 100 % gestiegen. Eine ähnliche Entwicklung wird auch beim neuen Sealana ($SEAL) erwartet, der im Vorverkauf aktuell durch die Decke geht und die 300.000 Dollar Marke anvisiert.

100 % Plus bei Slothana

Während Ethereum noch vor kurzem die einzig relevante Blockchain war, wenn man einen erfolgreichen Meme Coin launchen wollte, sieht es inzwischen schon ganz anders aus. Die hohen Transaktionsgebühren auf Ethereum haben immer mehr Trader und Entwickler auf Alternativen wie Solana ausweichen lassen und das spiegelt sich nun auch in den Token wider, die auf der Highspeed Blockchain gelauncht werden. Milliarden Dollar Coins und Renditen von tausenden Prozent findet man hier inzwischen immer wieder und auch das Beispiel von Slothana ($SLOTH) zeigt, dass man auf Solana innerhalb kürzester Zeit hohe Gewinne erzielen kann.

($SLOTH Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Obwohl die Markteinführung von Slothana schon ein paar Tage zurückliegt und viele Meme Coins vor allem in der Zeit direkt nach dem Listing an den Kryptobörsen die großen Gewinne einbringen, ist der $SLOTH-Kurs in den letzten 24 Stunden durch die Decke gegangen. Bei einer Marktkapitalisierung von 13 Millionen Dollar sind die Bullen nach dem Listing auf Coingecko auf den Geschmack gekommen und haben den Token für hunderttausende Dollar gekauft, wodurch der Kurs in der Spitze um mehr als 100 % gestiegen ist.

@coingecko Slothana has slovenly submitted a CoinGecko token listing request. (CL0805240059) - Slothana (@SlothanaCoin) May 8, 2024

Das Handelsvolumen hat in den letzten 24 Stunden fast 4 Millionen Dollar erreicht, wobei der Erfolg des Meme Coins nicht ganz überraschend kommt. Schon bei Book of Meme und Slerf war zu beobachten, dass Meme Coins, die auf Solana nach einem kurzen Vorverkauf gelauncht werden, das Potenzial haben, ihren Wert innerhalb kürzester Zeit zu vervielfachen. Auch bei Slothana hat es einen Presale gegeben, bei dem Investoren den Token schon vor dem Listing an den Kryptobörsen zu einem Fixpreis kaufen konnten. Einige konnten ihr Kapital dabei innerhalb der ersten Stunden nach dem Listing an den Kryptobörsen fast verdoppeln. Mit Sealana ($SEAL) steht bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern, bei dem das gelingen könnte.

Noch höheres Gewinnpotenzial bei Sealana?

Book of Meme (BOME) hat einen Hype um Initial Coin Offerings (ICOs) auf Solana ausgelöst. Der Token, der nach einem kurzen Vorverkauf an den Kryptobörsen gelistet wurde, ist innerhalb von zwei Tagen auf eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen, wobei frühe Käufer eine Rendite von mehr als 30.000 % erzielen konnten. Auch wenn die erzielten Gewinne bei SLERF und SLOTH nicht mehr ganz so hoch waren, wird deutlich, dass sich solche Presales als äußerst gewinnbringend erweisen können. Mit Sealana ($SEAL) befindet sich derzeit der nächste Meme Coin in der Vorverkaufsphase, wobei vieles auf eine mögliche Kursexplosion nach der Markteinführung hindeutet.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Sealana ($SEAL) ist erst seit wenigen Tagen im Vorverkauf erhältlich und die Tatsache, dass Investoren bereits fast 300.000 Dollar für den Token ausgegeben haben, führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach der Markteinführung schnell durch die Decke gehen könnte. Gelingt es, den Erfolg von BOME, SLERF oder SLOTH zu reproduzieren, würde das für frühe Käufer eine weitere Möglichkeit bieten, ihr Kapital innerhalb kürzester Zeit zu vervielfachen. Interessenten können SOL an die auf der Website angegebenen Wallet senden, oder das Widget auf der Website nutzen, um am Presale teilzunehmen und die $SEAL-Token beim Launch per Airdrop zu erhalten.

