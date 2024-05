DJ PTA-Adhoc: UniDevice AG: Rücktritt des Aufsichtsrates

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Schönefeld (pta/08.05.2024/21:55) - Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der UniDevice AG, Herr Christoph Jakob, hat seinen Rücktritt und namens und im Auftrage seiner Mitaufsichtsräte Frau Regine Siebert und Herrn Arno Schimpf auch deren Rücktritte als Aufsichtsräte der UniDevice AG bekanntgegeben.

Gemäß §6 der Satzung der Gesellschaft erfolgt der Rücktritt mit einer Frist von einem Monat. Das Mandat endet somit am 08. Juni 2024.

