Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München, den 08.05.2024 (pta/08.05.2024/22:00) - Die Mitglieder des Aufsichtsrats der UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702), die Herren Walter Raizner (Vorsitzender), Clemens Jakopitsch (stellvertretender Vorsitzender) und Stefan Krach, haben mit Ablauf des 08. Juni 2024 ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied bei der UMT AG niedergelegt. Der Vorstand wird umgehend gemäß § 104 AktG einen Antrag auf gerichtliche Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder stellen. Durch die Niederlegung und gerichtliche Neubestellung der Aufsichtsratsmitglieder soll die Wiederherstellung der rechtssicheren Bestellung des Aufsichtsrates im Hinblick auf eine vorliegende Anfechtungsklage gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung 05. Dezember 2023 erreicht werden.

