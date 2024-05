DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Dow mit leichten Aufschlägen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben nach der Konsolidierung des Vortages am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index schloss 0,4 Prozent höher bei 39.056 Punkte. Der S&P-500 notierte kaum verändert, während der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent nachgab. Dabei gab es insgesamt 1.253 (Dienstag: 1.584) Kursgewinner und 1.565 (1.232) -verlierer. Unverändert schlossen 63 (75) Titel.

Es fehlten aktuell die positiven Treiber, hieß es. Die Zinsdebatte dürfte die US-Börse erst wieder mit eindeutigeren Botschaften wie Inflations- und Konjunkturdaten bewegen, so Stimmen aus dem Handel. Zudem laufe die Impuls gebende Berichtsperiode in den USA langsam aus.

Die Zinssenkungsfantasien haben indessen wieder einen Dämpfer erfahren. US-Notenbankpräsident Neel Kashkari von der Fed-Filiale in Minneapolis sagte am Vorabend, das robuste Wirtschaftswachstum und die hartnäckige Inflation lieferten Argumente für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus auf absehbare Zeit. Da viele Verbraucher und Unternehmen zu niedrigen Zinsen verschuldet seien, könnte es länger dauern, bis sich die restriktive Geldpolitik der Fed auf die Realwirtschaft auswirke. Kashkari wollte sogar eine Zinserhöhung als nächsten Schritt nicht gänzlich ausschließen.

Auch die Fed-Präsidentin von Boston, Susan Collins, hob hervor, dass die Zinsen für einige Zeit stabil bleiben könnten. "Während ich realistisch bin, was die Risiken und die Unsicherheiten angeht, bleibe ich optimistisch, dass eine Rückkehr zu einer Inflation von 2 Prozent in einem angemessen Zeitraum erreicht werden kann bei einem gesunden Arbeitsmarkt", sagte Collins bei einer Veranstaltung an der Hochschule MIT in Boston. "Aber es gibt eine beträchtliche Unsicherheit bezüglich des Ausblicks, und die jüngsten Daten führen mich zu der Auffassung, dass dies länger dauern wird als bislang gedacht."

"Die eingepreisten Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 haben sich nach den Ereignissen der vergangenen Woche (US-Zinsentscheid und Arbeitsmarktdaten) bei etwa 45 Basispunkten stabilisiert und waren bisher auf Äußerungen von Fed-Mitgliedern nach der jüngsten Sitzung eher unempfindlich", sagte ING-Analyst Francesco Pesole. Erst ab September rechne der Markt mit einer Zinssenkung. Morgan Stanley rechnet mit einer Zinsreduzierung um 25 Basispunkte im September. Bis zum Jahresende dürften zwei weitere folgen, sollte die Inflation weiter zurückkommen.

Renditen steigen etwas - Dollar moderat fester

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen nach einer längeren Talfahrt wieder etwas an. Die Rendite 10-jähriger Papiere erhöhte sich um 3,7 Basispunkte auf 4,49 Prozent. Im Handel verwies man auf die Aussagen der US-Notenbanker.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar mit den steigenden Marktzinsen moderat fester. Der Dollarindex gewann 0,1 Prozent. TD Securities sieht den Greenback mittelfristig weiter im Vorteil, weil die Zinsdifferenzen der G10-Währungen weiter für den Dollar sprächen.

Die Ölpreise erholten sich von zeitweise leichten Abgaben, nachdem die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken sind. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 1,1 Prozent. Zuvor hätten Andeutungen des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexander Novak die Preis belastet, wonach die Kartellgruppe Opec+ die Rohölproduktion erhöhen könnte.

Der Goldpreis gab leicht nach. Der Preis für die Feinunze sank mit den wieder ansteigenden Marktzinsen um 0,2 Prozent. Die chinesische Notenbank hat ihre Reserven im April den 18. Monat in Folge erweitert. Im Handel geht man davon aus, dass China weiter zukaufen wird. Dies dürfte den Preis mittelfristig stützen.

Intel im Minus - Uber auf Talfahrt

Dem Halbleiterkonzern Nvidia (-0,2%) droht ein schärferer Wettbewerb bei KI. Laut Berichten verhandelt die japanische SoftBank Group über eine Übernahme des britischen KI-Chipentwicklers Graphcore.

Intel wird bei seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr etwas zurückhaltender. Hintergrund ist, dass die US-Regierung Exportlizenzen für die Ausfuhr bestimmter Artikel nach China zurückgenommen hat. Der Konzern rechnet als Folge davon im Gesamtjahr nun nur noch mit einem Umsatz unterhalb des Mittelpunktes der Prognosespanne, die bei 12,5 bis 13,5 Milliarden US-Dollar bleibt. Die Aktie gab 2,2 Prozent ab.

Tesla (-1,7%) ist einem Agenturbericht zufolge wegen ihres Autopiloten ins Visier der Behörden geraten. Wie Reuters berichtete, prüft das US-Justizministerium, ob Tesla seine Aktionäre in die Irre geführt hat über die Fähigkeiten zum autonomen Fahren. Es werde geprüft, ob das Unternehmen oder CEO Elon Musk den Aktionären suggeriert haben, dass die Autos mit dem Autopilotsystem komplett von alleine fahren. Das System unterstützt beim Bremsen, Lenken und Spurwechsel, ist aber nicht vollständig autonom.

Pfizer (+1,8%) hat einem Agenturbericht zufolge im Streit um sein Medikament Zantac gegen Sodbrennen Vergleiche geschlossen. Pfizer habe sich auf die Beilegung von 10.000 Fällen geeinigt, berichtete Bloomberg. Dem US-Pharmakonzern wird vorgeworfen, Krebsrisiken verschleiert zu haben.

Reddit stiegen um 4,0 Prozent, das Soziale Medium hat mit seiner Plattform weniger Verluste eingefahren als befürchtet. Uber schrieb überraschend Quartalsverluste, der Kurs des Fahrdienstleisters verlor 5,7 Prozent. Die Aktien des Wettbewerbers Lyft zogen dagegen um 7,1 Prozent an, die Gesellschaft schnitt im ersten Quartal besser als gedacht ab.

Rivian Automotive erholten sich von Abgaben und schlossen 0,2 Prozent im Plus. Der E-Nutzfahrzeughersteller schrieb rote Zahlen oberhalb der Marktbefürchtungen. DoubleVerify brachen nach einem gesenkten Ausblick des Werbesoftwarekonzerns um 38,6 Prozent ein. Die Papiere des Videospieleanbieters Electronic Arts fielen um 3,8 Prozent nach schwachen Viertquartalszahlen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.056,39 +0,4% 172,13 +3,6% S&P-500 5.187,67 -0,0% -0,03 +8,8% Nasdaq-Comp. 16.302,76 -0,2% -29,80 +8,6% Nasdaq-100 18.085,01 -0,0% -6,43 +7,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,84 +0,3 4,83 41,6 5 Jahre 4,50 +2,3 4,47 49,7 7 Jahre 4,49 +3,1 4,46 52,1 10 Jahre 4,49 +3,7 4,46 61,4 30 Jahre 4,64 +4,2 4,60 67,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0745 -0,1% 1,0747 1,0778 -2,7% EUR/JPY 167,20 +0,5% 166,84 166,45 +7,5% EUR/CHF 0,9756 -0,1% 0,9764 0,9773 +5,2% EUR/GBP 0,8599 +0,0% 0,8605 0,8590 -0,9% USD/JPY 155,61 +0,7% 155,25 154,43 +10,5% GBP/USD 1,2496 -0,1% 1,2489 1,2548 -1,8% USD/CNH (Offshore) 7,2289 +0,0% 7,2297 7,2229 +1,5% Bitcoin BTC/USD 62.152,85 -1,5% 62.321,78 63.806,69 +42,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,21 78,38 +1,1% +0,83 +9,2% Brent/ICE 83,74 83,16 +0,7% +0,58 +9,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 30,69 30,71 -0,0% -0,01 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.309,35 2.314,10 -0,2% -4,75 +12,0% Silber (Spot) 27,31 27,30 +0,0% +0,01 +14,9% Platin (Spot) 979,03 980,50 -0,1% -1,47 -1,3% Kupfer-Future 4,57 4,63 -1,3% -0,06 +16,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

