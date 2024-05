Bitcoin Kursanalyse: BTC verläuft laut Experten "genau nach Plan"

Der Bitcoin-Kurs hat eine Achterbahnfahrt hinter sich, die es vorher Monate lang nicht zu sehen gegeben hat. In der Zeit von Oktober letzten Jahres bis März ist der Kurs mehr oder weniger ununterbrochen gestiegen. Nun nimmt die Volatilität wieder zu. Überraschend ist das laut Analysten aber nicht. Geht es nach ihnen, folgt die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung einem Chartmuster, das es auch schon rund um frühere Halvings zu sehen gegeben hat. Der nächste Schritt wäre demnach ein parabolischer Ausbruch. Können Prognosen über den weiteren Kursverlauf wirklich anhand von vergangenen Daten so leicht hergeleitet werden?

Alles nach Plan

Im Nachhinein in einem Chart eines Vermögenswertes ein Muster zu erkennen und zu behaupten, dass es vorhersehbar war, dass sich der Kurs entsprechend entwickelt, ist leicht. Aber ist es wirklich ganz so einfach? Analysten sind sich sicher, dass Bitcoin vor dem nächsten großen Ausbruch steht und seinen Wert in den nächsten Monaten vervielfachen wird. Grund dafür ist die Kursentwicklung nach früheren Bitcoin Halvings.

BTC



The more Bitcoin consolidates anywhere between current price levels & $70,000 after the Halving…



The more this cycle will decelerate and resynchronise with its regular historically-recurring Halving Cycle with a Bull Market peak in mid-September/October 2025



Current… pic.twitter.com/YZtFuYXs7a - Rekt Capital (@rektcapital) May 8, 2024

Das Bitcoin Halving findet alle vier Jahre statt und halbiert die Ausgaberate neuer Bitcoin, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage früher oder später zu steigenden Kursen führt. Zumindest in der Theorie. Bisher ist der Kurs auch nach jedem Halving um ein Vielfaches gestiegen. Deshalb sind sich Experten einig, dass es auch diesmal wieder so kommen wird.

Bitcoin is now in a 70 day accumulation phase pic.twitter.com/VV0QpNUcqd - MartyParty (@martypartymusic) May 8, 2024

Viele sehen den aktuellen Kursverlauf als Seitwärtsbewegung, wobei es natürlich einfach ist, von einem Seitwärtstrend zu sprechen, wenn man den Kanal dafür so breit macht, dass auch ein Kurseinbruch von 22 % oder im Fall von Bitcoin von mehr als 16.000 Dollar noch in diesen Rahmen fällt. Ob die Chartanalyse es nun hergibt oder nicht, auch jenseits des Charts deutet einiges darauf hin, dass es nun, nach dem Halving, bald wieder zu massiven Kurssteigerungen kommen wird.

Spot Bitcoin ETFs sollen helfen

Neben dem Bitcoin Halving, welches als wichtigstes Ereignis am Kryptomarkt gilt, ist es auch die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs Anfang des Jahres, die dazu beitragen soll, dass der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung in nächster Zeit stark steigt. Anfangs hat das auch funktioniert und innerhalb kürzester Zeit wurden über die börsengehandelten Fonds Milliarden Dollar in den Markt gespült. Inzwischen hat die Nachfrage aber nachgelassen.

Während die ETF-Emittenten noch vor kurzem an einem Tag Bitcoin im Wert von einer Milliarde Dollar gekauft haben, sind es heute "nur noch" 26 Millionen Dollar. Auch hier flacht die Nachfrage also ab. Allerdings lässt sich nicht bestreiten, dass es keine große Überraschung ist, dass das Bitcoin Halving nicht unmittelbar danach seine Wirkung zeigt und es eine Weile dauert, bis sich das reduzierte Angebot am Markt bemerkbar macht.

Auch die Profitabilität für miner ist durch das Halving natürlich nicht mehr so gegeben wie vorher, sodass laut Analysten ein Kurs von 80.000 Dollar nötig wäre, um die Miner wieder in die Gewinnzone zu bringen. Solange das nicht gegeben ist, werden viele ihre geschürften Bitcoin gar nicht erst verkaufen, sodass es allein dadurch schon früher oder später zu einem Anstieg kommen könnte.

Auch die Spot Bitcoin ETFs haben zwar den Weg für institutionelle Anleger geebnet, um in den Kryptomarkt einzusteigen, aber auch hier kommt es nicht sofort zu Investitionen von Milliarden Dollar. Die Chancen stehen also gut, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Monaten tatsächlich noch stark ansteigt, wovon auch die meisten Altcoins profitieren würden, wobei derzeit immer mehr Investoren auf den neuen $99BTC setzen, der schon bald durch die Decke gehen könnte.

