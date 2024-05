Köln (ots) -Aufgrund einer Störung bei der Deutschen Telekom AG konnte am 8.5.2024 zwischen 16 und 20 Uhr bei einem Teil der Hausnotrufgeräte keine Verbindung zur Hausnotrufzentrale des Malteser Hilfsdienstes hergestellt werden. Für diesen Zeitraum liegen den Maltesern nur teilweise Aufzeichnungen von Kontaktversuchen vor. Die Telekom hat um kurz nach 20 Uhr die Entstörung gemeldet, die Malteser Hausnotrufzentrale ist seither wieder erreichbar.Vorsorglich empfehlen die Malteser Angehörigen, mit ihrem Familienmitglied, das einen Malteser Hausnotruf nutzt, Kontakt aufzunehmen. Das Wohlergehen ihrer Hausnotrufnutzer liegt den Maltesern sehr am Herzen. Sie bedauern diesen Zwischenfall bei der Telekom außerordentlich und werden, wo immer möglich, Kontakt mit den Hausnotrufnutzern herstellen.Nutzer des Malteser Hausnotrufs oder deren Angehörige können sich bei Fragen zu dieser Störung an die Malteser unter der Nummer 06723 685000 wenden.Pressekontakt:Pressestelle0221/9822-2220 oder -2202presse@malteser.orgwww.malteser.deOriginal-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58983/5775599