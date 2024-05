Boomi, der Marktführer für intelligente Integration und Automatisierung, hat heute auf der Boomi World 2024 seine Vision für die Zukunft des Unternehmens sowie strategische Übernahmen und wichtige Produktankündigungen vorgestellt. Mit mehr als 20.000 globalen Kunden und einem Netzwerk von etwa 800 Partnern weltweit ist Boomi führend in der Branche und konzentriert sich auf Integration und Automatisierung, API-Management und Datenmanagement, die mit dem Aufkommen der KI-Wirtschaft wichtiger und leistungsfähiger denn je geworden sind.

Boomi Unveils New Vision with Strategic Acquisitions and Latest Innovations at Boomi World 2024 (Graphic: Business Wire)

In seiner Keynote betonte Steve Lucas, CEO von Boomi, die transformative Wirkung von Integrationsplattformen als Service (iPaaS) und hob deren zentrale Rolle bei der Verbesserung von Geschwindigkeit, Agilität und Effektivität im gesamten Geschäftsbetrieb hervor. Lucas erläuterte, wie die iPaaS von Boomi die Konnektivität rationalisiert, indem sie Menschen, Systeme, Geräte und Anwendungen nahtlos miteinander verbindet, um stärkere Beziehungen aufzubauen und schnelle, fundierte Entscheidungen durch Datenzugriff in Echtzeit zu ermöglichen.

Aber Boomi hat die Chance erkannt, die Konnektivität noch weiter zu entwickeln und Konnektivitätslösungen für mehr Unternehmen in mehr Geschäfts- und IT-Bereichen anzubieten.

"Konnektivität", so Lucas, "bleibt eine entscheidende Herausforderung für fast jedes Unternehmen. Der Hauptgrund dafür ist die digitale Fragmentierung, ein Nebenprodukt des digitalen Wandels, der paradoxerweise zu digitalen Silos und unzusammenhängenden technischen Architekturen führt, so dass ein durchschnittliches Unternehmen heute mit über 364 Anwendungen und zahlreichen API-Gateways jongliert."

Das Aufkommen der KI-Wirtschaft hat die Herausforderungen der digitalen Fragmentierung noch deutlicher gemacht. "KI lebt von verlässlichen, sicheren und aktuellen Daten. Doch allzu oft sind diese Daten fragmentiert, schwer zu verwalten und werden nicht sicher verwaltet", so Lucas. "Was Unternehmen dringend brauchen, ist eine einheitliche, unternehmensweite Plattform, die nicht nur APIs, Anwendungen, Daten und KI-Modelle verbindet, sondern auch die digitale Transformation beschleunigt."

Um diese dringenden Herausforderungen anzugehen, hat Boomi auf der Boomi World wichtige Ankündigungen gemacht, darunter:

Neue Vision der Boomi Enterprise Platform

Boomi hat die Funktionen der Boomi Enterprise Platform erweitert und vertieft:

API-Verwaltung der nächsten Generation für die KI-Wirtschaft

Ein KI-Agenten-Framework, das sofort einsatzbereite KI-Agenten, Plug-Ins für KI-Agenten von Drittanbietern sowie die Möglichkeit zur Automatisierung von KI-Orchestrationsworkflows bietet

Verbessertes Datenmanagement zur Unterstützung von Datenqualität, Datenreihenfolge und Metadatenmanagement

API-Management der nächsten Generation für die KI-Wirtschaft

Matt McLarty, CTO bei Boomi, erläuterte auf der Bühne, dass "Unternehmen heute unter einem API-Wildwuchs leiden: API-Gateways sind allgegenwärtig, und es gibt keine effektive globale Übersicht oder ein Management-Dashboard, um sie zu entdecken, zu verwalten und zu sichern, geschweige denn, um API-Investitionen zu rationalisieren und erstklassige APIs für die Übernahme zu fördern. Die KI-Wirtschaft erfordert ein API-Management (APIM) der nächsten Generation, das der fragmentierten APIM-Landschaft Rechnung trägt und den Anforderungen an Skalierbarkeit und Sicherheit gerecht wird, die KI-Workloads an APIM-Lösungen stellen."

Um dieses Problem zu lösen, hat Boomi die Übernahme des föderierten API-Management-Geschäfts von APIIDA und der API-Management-Assets der Cloud Software Group angekündigt. Beide Akquisitionen beschleunigen die Roadmap von Boomi für die Bereitstellung von Lösungen für die dringlichsten Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute im Bereich des API-Managements konfrontiert sind, und ermöglichen es Unternehmen, schnell und sicher Geschäftswerte durch API-Produkte in einer End-to-End-Unternehmensplattform zu liefern.

Boomi AI Agent Framework

Um die Innovation in der KI-Wirtschaft zu beschleunigen, hat Boomi das Boomi AI Agent Framework eingeführt, eine Reihe von Integrations- und No-Code-Entwicklungsfunktionen, die es Geschäfts- und IT-Benutzern ermöglichen, von Boomi oder Boomi-Partnern erstellte KI-Agenten auszuführen und ihre eigenen KI-Agenten zu erstellen und auszuführen, um dringende Integrations- und Automatisierungsanforderungen zu lösen.

Boomi stellte vier neue Agenten vor, die in die Plattform integriert sind und das neue KI-Agenten-Framework nutzen, darunter:

Boomi Answers: Agent für präskriptive Hilfeleistung

Agent für präskriptive Hilfeleistung Boomi DataDetective: Agent für die Klassifizierung von Datenfeldern, den Schutz sensibler Daten wie personenbezogener Daten (PII) und die Nachverfolgung, wohin die Daten verschoben werden

Agent für die Klassifizierung von Datenfeldern, den Schutz sensibler Daten wie personenbezogener Daten (PII) und die Nachverfolgung, wohin die Daten verschoben werden Boomi DesignGen: Agent für die autonome Erstellung von Integrationen

Agent für die autonome Erstellung von Integrationen Boomi Scribe: Agent für die automatische Dokumentation von bestehenden und selbst erstellten KI-Integrationen

Darüber hinaus ist das Boomi KI-Agenten-Framework offen für Drittanbieter und unterstützt steckbare KI-Agenten, so dass Kunden KI-Agenten von Drittanbietern über APIs oder Boomi GPT in die Plattform integrieren können.

In seiner Boomi World Keynote kündigte Lucas eine strategische OEM-Vereinbarung mit Vianai Systems an, einem führenden Anbieter von konversationellen KI-Lösungen für das Finanzwesen, und demonstrierte einen der ersten KI-Agenten eines Drittanbieters, Boomi FinTalk powered by Vianai. Kunden können sich über Boomi GPT nahtlos mit Boomi FinTalk powered by Vianai verbinden und dabei das KI-Agenten-Framework von Boomi nutzen. Mithilfe von Boomi stellt der Agent eine Verbindung zu Finanzdatenquellen in ERP-Systemen, Datenbanken, Dokumenten, Data Lakes von Kunden und anderen Daten her und ermöglicht es Benutzern, über eine natürlichsprachliche Schnittstelle Fragen zu ihren Daten zu stellen, um Finanzdaten und Trends in Echtzeit zu entdecken und zu analysieren und so sofort umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

"Führungskräfte aus dem Technologie- und Wirtschaftsbereich haben sich schwer getan, die Möglichkeiten der generativen KI in ihren Unternehmen zu nutzen. Grund dafür sind die sehr realen Probleme der Genauigkeit und Sicherheit, die Relevanz für Geschäftsanwender mit domänenspezifischen Anforderungen und die Unfähigkeit, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten und Systeme in natürlicher Sprache abzufragen", sagte Dr. Vishal Sikka, Gründer und CEO von Vianai Systems. "Mit Boomi FinTalk powered by Vianai lösen wir diese Probleme mit den umfangreichen Integrationsmöglichkeiten von Boomi und der KI-Anwendung von Vianai für CFOs und Finanzanwender und ermöglichen so präzise und umsetzbare Einblicke in Echtzeit, um die Geschäftsentwicklung voranzutreiben."

Vertrauenswürdige Datenverwaltung

Boomi kündigte außerdem Boomi DataHub an, eine vertrauenswürdige Datengrundlage für operative, analytische und KI-Workloads. Boomi DataHub ist eine schnelle, qualitativ hochwertige Datenzugriffsschicht und bietet Stammdatenverwaltung, Integrationspipelines und ein Framework, das im Laufe der Zeit erweitert wird, um weitere Datenverwaltungsfunktionen bereitzustellen, einschließlich der Bewegung und Standardisierung von Daten auf Unternehmensebene für KI- und Analyseinitiativen.

"Die Zentralisierung von Daten hat sich für Unternehmen als Sackgasse erwiesen", so Lucas. "Ein besserer Ansatz besteht darin, Konnektivität, Governance und Automatisierung in die bereits vorhandenen IT-Ressourcen der Unternehmen einzubauen und die Vorteile der KI zu nutzen, um diese Arbeit schneller und einfacher als je zuvor zu gestalten. Mit der Boomi Enterprise Platform bieten wir unseren Kunden die Grundlage, die sie benötigen, um all ihre Daten zu verbinden und zu verwalten und um die Entwicklung von KI und API zu beschleunigen. Mit Boomi können sich Kunden von der digitalen Fragmentierung verabschieden, die ihre Bemühungen um die digitale Transformation untergraben hat, und erhalten endlich die umfassende Transparenz, Kontrolle und Automatisierung, die sie brauchen."

Contacts:

Medien

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320