Technologien bieten innovative Lösungen für maximale Eisenvorteile und verbraucherorientierte Nutrazeutika, die das Engagement von Lubrizol zur Verbesserung des Wohlbefindens demonstrieren

The Lubrizol Corporation, ein Spezialchemieunternehmen, dessen Wissenschaft nachhaltige Lösungen liefert, um die Mobilität voranzutreiben, das Wohlbefinden zu verbessern und das moderne Leben zu bereichern, wird auf der Vitafoods Europe seine LIPOFER-Mikrokapseln vorstellen, die Eisen mit optimaler Leistung liefern. LIPOFER-Mikrokapseln wurden mit einer Kombination von Spitzentechnologien entwickelt, die Eisen auf optimierte Weise abgeben und Probleme wie den schlechten Geschmack von Eisen, seine Reaktivität, die Wechselwirkung mit anderen Inhaltsstoffen und die Farbveränderung überwinden.

LIPOFER is developed to cater to the growing demand for science-based products that meet the sensory needs of consumers. (Photo: Business Wire)