Pod 4 Ultra erinnert daran, wie Schlaf sich anfühlen sollte und vereint die wichtigsten Funktionen der preisgekrönten Pod-Technologie mit Innovationen, die erwiesenermaßen eine Stunde mehr Schlaf pro Nacht erlauben.

Heute hat Eight Sleep, das erste Schlaffitnessunternehmen der Welt, den Pod 4 Ultra eingeführt, die leistungsstärkste und effektivste Schlaftechnologie der Welt. Nach einer kompletten Überarbeitung ist der Pod 4 sehr fortschrittlich, aber auch gleichzeitig so komfortabel und 40 leiser, sodass die Nutzer kaum merken, dass er da ist, während er den Schlaf verbessert. Die biometrische Tracking-Technologie des Pod wurde ebenfalls verbessert dank eines neuen Algorithmus, der bei zwei Personen in einem Bett automatisch ohne Wearables Schnarchen entdeckt. Dies erweitert die bestehenden Tracking-Funktionen wie Herzrate, HRV, Atmung und Schlafphase. Der Pod 4 hat auch eine zweifache Kühlleistung im Vergleich zur vorherigen Pod-Generation, wodurch selbst bei einer herausfordernden Umgebung 55°F erreicht werden. Und die jüngste Generation ist mit Tap-to-Control ausgestattet, wodurch sich die Funktionen des Pod ohne Handy bedienen lassen. Stattdessen tippt der Nutzer einfach auf die responsiven Sensorbereiche auf jeder Seite des Pod.

Die jüngste Pod-Generation ist in zwei Ausführungen verfügbar: Pod 4 und Pod 4 Ultra. Beide Modelle sind mit derselben Kerntechnologie ausgestattet wie Temperaturregulierung und biometrisches Tracking. Aber der Pod 4 Ultra beinhaltet eine exklusive, einstellbare Base. Diese ist mit der Technologie des Pod synchronisiert, was zusätzliche bahnbrechende Funktionen wie Abmilderung des Schnarchens und verstellbare Schlafpositionen vor und während des Schlafs ermöglicht. Der Pod 4 Ultra ist die umfassendste Schlaftechnologie auf dem Markt. Sie vereinen Eigenschaften wie Personalisierung der Temperatur und der Körperpositionen mit Schlaf ohne Wearables und Gesundheits-Tracking in demselben Bett.

"Wir haben selbstfahrende Autos und Rover auf dem Mars, aber dennoch verbringen die meisten Menschen Zweidrittel ihres Lebens auf Schaumstoffmatratzen, die ihren Schlaf keineswegs verbessern," sagte Mitbegründer und CEO von Eight Sleep, Matteo Franceschetti. "Mit der Einführung des Pod 4 Ultra beweisen wir erneut, dass Technologie dazu dienen kann, herauszufinden, welche Bedingungen einzelne Menschen für einen optimalen Schlaf benötigen und dann die passenden Lösungen zu liefern. Wir definieren nochmals neu, wie sich Schlaf anfühlen sollte, indem wir Sorgen über Temperatur, Komfort und Höhenlage eliminieren und dabei einen durchgehenden Schlaf fördern, weil er an die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst ist."

Klinisch überprüft für erholsamen Schlaf und Gesundheit

Die Technologie hinter dem Pod 4 wurde klinisch bewertet¹, um die gesamte Schlafdauer jede Nacht bis zu einer Stunde und den Tiefschlaf um bis zu 2,5 Stunden pro Monat zu verlängern und die Wachzeit pro Monat um bis zu drei Stunden zu verkürzen.

Eine neue Base für die Pod-Umgebung

Die neue, einstellbare Base des Pod 4 Ultra bietet exklusiv eine Größe von nur drei Inches, weshalb sie in bestehenden Bettrahmen direkt unter die Matratze passt. Dank der Base lassen sich die Körperpositionen vor und nach dem Schlaf individuell einstellen, einschließlich Lese- und Schlafpositionen. Das Schnarchen wird automatisch abgemildert. Gesteuert wird alles über die Eight Sleep-App oder das neue Tap-to-Control. Sie ist kompatibel mit bestehenden Bettrahmen und Matratzen bis zu einem Gewicht von 750 lbs.

Kein Kissenberg mehr: Eine Leseposition für perfekten Komfort ergibt sich aus einer Erhöhung von 30 Grad und leicht angehobenen Füßen.

Eine Leseposition für perfekten Komfort ergibt sich aus einer Erhöhung von 30 Grad und leicht angehobenen Füßen. Floaten in den Tiefschlaf: Eine Schlafposition, die den Druck auf den Körper gleichmäßig verteilt, was dank einer leichten Anhebung von Kopf und Füßen Rückenschmerzen verringert.

Eine Schlafposition, die den Druck auf den Körper gleichmäßig verteilt, was dank einer leichten Anhebung von Kopf und Füßen Rückenschmerzen verringert. Adé fürs Schnarchen: Zur Abschwächung des Schnarchens hebt die Base sanft den Kopf an, um Schnarchen zu verringern oder gar zu stoppen.

Entdeckt und verringert Schnarchen um bis zu 45 %

Fast die Hälfte der Amerikaner schnarcht, was eine der Hauptursachen für eine geringere Schlafqualität des Schnarchenden und dessen Partner ist. Aber viele Menschen wissen gar nicht, dass sie schnarchen und wie sehr ihr Schlaf dadurch beeinflusst wird. Die biometrischen Sensoren im Pod 4 entdecken Schnarchen aufgrund der Vibrationen, die vom Körper ausgehen. Ein Mikrophon wird nicht eingesetzt. Deshalb kann der Pod 4 genau bestimmen, von welcher Seite des Bettes das Schnarchen kommt und wie intensiv es ist. Jeden Morgen erhält der Nutzer in der Eight Sleep-App einen Bericht, der anzeigt, wie lange und intensiv das Schnarchen war.

Nach der Entdeckung kann der Pod 4 Ultra Schnarchen verringern oder gar stoppen. Denn die Base hebt dann automatisch den Kopf an. Es ist klinisch bewiesen, dass dies Schnarchen bis zu 45 verringern kann.

Die komplette Technologie ohne Abstriche beim Komfort

Der Pod 4 läutet eine neue Ära der Software und Hardware ein. 36 modernste biometrische und Umweltsensoren in der Abdeckung und dem Hub überwachen nahtlos den Herzschlag, dessen Abweichungen, Schnarchen, Schlafphasen, Atmung, Gesamtschlafdauer, die Zeit des Zubettgehens und den Beginn des Schlafs.

Die Abdeckung im Pod 4 passt wie ein Laken auf jede Matratze. Sie wurde mit weicheren, flexibleren Materialien grundlegend neu designt. Ihr Profil ist um 20 schmaler und sie ist mit innovativen Schläuchen ausgestattet, sodass die Anpassung an den Körper im Vergleich zu vorherigen Versionen stark verbessert wird. Diese Eigenschaften machen die Technologie gefühlt "unsichtbar" und die Matratze fühlt sich nach wie vor fest an. Eight Sleep hat einzigartige Herstellungstechniken entwickelt, womit das neue Design getestet und hergestellt wird.

Die zweifache Kühlleistung

Im Vergleich zu vorherigen Versionen bietet der Pod 4 eine neue Wärmemaschine. Deshalb kann er selbst bei Hitzewellen auf 55°F herunterkühlen. Der Pod 4 hat einen verstärkten Airflow, wodurch das System bei der Temperaturregulierung effizienter ist und dabei 40 leiser als der Pod 3. Der Pod bleibt nun stabil bei 30 Dezibel und ist damit leiser als Luftreiniger. Das kommt einem ruhigen Schlaf zugute.

Eine neue Steuerung ganz ohne Handy

Der Pod 4 von Eight Sleep wird nun ohne Handy über ein innovatives Tap-to-Control gesteuert. Dies ist ein responsiver Sensorbereich auf jeder Seite des Pod, auf die der Nutzer einfach tippt, um verschiedene Funktionen aufzurufen:

2 x Tippen, um abzukühlen

3 x Tippen, um aufzuwärmen

4 x Tippen, um nach oben in die Leseposition oder zurück in die Schlafposition zu gelangen

Während Alarm 2 x Tippen für Snooze oder Abstellen

Ein besseres Erlebnis für Eight Sleep-Mitglieder

Der Pod lässt sich einfacher als jemals zuvor installieren und enthält noch mehr Upgrades, was das Erlebnis für Mitglieder verbessert:

Autopilot 3.0: Die jüngste Version von Autopilot bietet eine noch bessere Einstellung auf individuelle Bedürfnisse. Die Temperatur und die Höheneinstellung werden aufgrund von Demographie, historischer Schlafqualität und des in Echtzeit gemessenen realen Schlafmusters angepasst.

Die jüngste Version von Autopilot bietet eine noch bessere Einstellung auf individuelle Bedürfnisse. Die Temperatur und die Höheneinstellung werden aufgrund von Demographie, historischer Schlafqualität und des in Echtzeit gemessenen realen Schlafmusters angepasst. Zwei Mal jährlich neue Filter: Nutzer können ihren Pod leicht warten, indem sie neue Filter einsetzen, die im Abstand von sechs Monaten automatisch zugesandt werden. So bleibt der Pod immer sauber und liefert optimale Leistung.

Ab heute verfügbar

Der Pod 4 ist ab heute online verfügbar in den Vereinigten Staaten außer Alaska, Hawaii, Puerto Rico und sonstige US-Territorien), der Europäischen Union (außer Zypern, Griechenland und Malta), Kanada, im Vereinigten Königreich und Australien. Der Preis beginnt bei $2.549 USD für den Pod 4 und $4.049 USD für den Pod 4 Ultra. Exklusive Upgrades sind für bestehende Eight Sleep-Mitglieder vorhanden. Eight Sleep bietet Kunden bis zu 30 Nächte lang eine Testphase an, ebenso wie kostenfreie Rückgabe. Mehr Informationen und Kaufmöglichkeiten finden Sie unter: eightsleep.com.

Über Eight Sleep

Eight Sleep ist das erste Unternehmen für Schlaffitness auf der Welt. Es liefert Hardware, Software und KI-Technologien zur Verbesserung des Schlafs. Das wichtigste Produkt ist der Pod, der Athleten und Leistungsträger auf der ganzen Welt unterstützt, wie zum Beispiel den Top amerikanischen Tennisspieler Taylor Fritz, das EF Pro Cycling Team, Lewis Hamilton, George Russell, Patrick Peterson, Brock Purdy und Chelsea Gray. 2019, 2022 und 2023 wurde Eight Sleep zur Fast Company's Most Innovative Companies ernannt. Zwei Jahre hintereinander erhielt das Unternehmen von der TIME die Auszeichnung "Best Inventions of the Year." Eight Sleep ist verfügbar in den Vereinigten Staaten (außer Alaska, Hawaii, Puerto Rico und sonstige US-Territorien), in der Europäischen Union (außer Zypern, Griechenland und Malta), Kanada, im Vereinigten Königreich und Australien via eightsleep.com.

