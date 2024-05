Die Mutares SE & Co. KGaA hat ihr Portfoliounternehmen iinovis Group erfolgreich an Accursia Capital verkauft: der zweite Exit im laufenden Jahr. iinovis, mit Hauptsitz in München, ist ein Dienstleister für Automotive und Industrial Engineering. Das Unternehmen erwirtschaftete [=erzielte] im Jahr 2023 einen Umsatz von ca. 33 Mio. EUR und beschäftigt über 350 Mitarbeitende an vier Standorten in Deutschland, ...

