DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chinesische Börsen fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach der wenig veränderten Tendenz an der Wall Street am Vortag geht es an den Börsen in Ostasien am Donnerstag uneinheitlich zu. Während Sydney und Seoul jeweils um knapp 1 Prozent deutlicher nachgeben, zeigt sich Tokio nach dem kräftigen Vortagesminus um 0,4 Prozent auf 38.351 Punkte etwas erholt. In Sydney und Seoul sprechen Marktteilnehmer von einer Verschnaufpause und Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Gewinnen. In Schanghai geht es stärker nach oben um 0,9 Prozent, in Hongkong um 1,2 Prozent. Neue Außenhandelsdaten für April zeigen, dass sowohl die Exporte als auch die Importe im Vergleich zum Vorjahr stärker als erwartet gestiegen sind.

Stützend wirken zudem stark steigende Kurse im Immobiliensektor, wo es am Vortag noch nach unten gegangen war. Longfor verteuern sich um 5,7, China Resources um 3,4 und China Vanke um über 8 Prozent. Händler verweisen darauf, dass eine weitere große Stadt in China angekündigt hat, die Anforderungen für den Erwerb von Wohneigentum zu lockern.

In Tokio werden Aktien aus dem Bankensektor bei den Gewinnern des Tages gesehen. Mitsubishi UFJ Financial Group gewinnen 1,6, Japan Post Insurance 3,0 und T&D Holdings 3,4 Prozent.

Sie profitierten von steigenden Anleiherenditen, heißt es. Höhere Marktzinsen gelten als günstig für das Kreditgeschäft der Geldhäuser, wie auch für die Anlagen der Versicherer. Hintergrund ist das Protokoll der Zinssitzung der japanischen Notenbank im April. Dieses werde etwas falkenhaft empfunden, heißt es. Dort sei von verschiedenen Aufwärtsrisiken für die Preise die Rede, wie etwa eine weitere Abwertung des Yen, und der Option, die monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren. Der Yen zeigt sich davon wenig bewegt.

Weiter aufwärts um gut 7 Prozent geht es für den Börsenneuling HD Hyundai Marine Solution. Der Kurs der Werftaktie hatte sich am Vortag an ihrem ersten Handelstag nahezu verdoppelt. Toyota Motor, die am Mittwoch (-0,6%) nur noch relativ kurz auf die Quartalszahlen und die Prognose eines 28-prozentigen Gewinnrückgangs hatten reagieren können, geben um weitere 0,7 Prozent nach.

In Sydney kommen Commonwealth Bank um 1,9 Prozent zurück. Die nach Marktkapitalisierung größte Bank des Landes meldete einen fünfprozentigen Rückgang des Quartalsgewinns.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.722,80 -1,0% +1,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.351,34 +0,4% +15,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.720,53 -0,9% +2,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.156,96 +0,9% +6,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.538,57 +1,2% +8,5% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.266,02 +0,0% +2,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.600,47 -0,3% +10,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 % YTD EUR/USD 1,0748 -0,0% 1,0749 1,0741 -2,7% EUR/JPY 167,20 +0,0% 167,18 166,76 +7,4% EUR/GBP 0,8603 +0,0% 0,8601 0,8606 -0,8% GBP/USD 1,2494 -0,0% 1,2497 1,2482 -1,9% USD/JPY 155,56 +0,0% 155,52 155,24 +10,4% USD/KRW 1.367,44 +0,2% 1.364,91 1.363,89 +5,4% USD/CNY 7,0855 -0,0% 7,0865 7,1526 -0,2% USD/CNH 7,2283 -0,0% 7,2290 7,2302 +2,0% USD/HKD 7,8162 -0,0% 7,8172 7,8181 +0,1% AUD/USD 0,6581 +0,0% 0,6581 0,6572 -3,3% NZD/USD 0,6005 +0,0% 0,6005 0,5990 -5,0% Bitcoin BTC/USD 61.497,43 -0,0% 61.519,06 62.234,46 +41,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,45 78,99 +0,6% +0,46 +9,5% Brent/ICE 83,92 83,58 +0,4% +0,34 +9,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.314,51 2.309,03 +0,2% +5,49 +12,2% Silber (Spot) 27,52 27,38 +0,5% +0,14 +15,7% Platin (Spot) 983,80 976,50 +0,7% +7,30 -0,8% Kupfer-Future 4,57 4,56 +0,2% +0,01 +17,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

May 09, 2024 00:46 ET (04:46 GMT)

