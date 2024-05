© Foto: Oleg Gamulinskiy auf Pixabay



Die Aktie der E-Commerce-Plattform Shopify brach am Mittwoch ein. Grund ist ein verhaltener Ausblick für das kommende Quartal und eine drohende Margenschwäche.Anleger von Shopify, das auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie als an der Börse gefeierter Amazon-Killer galt, hatten am Mittwoch nichts zu lachen: Die Aktie brach nach dem am Mittag vorgelegten Geschäftsbericht crashartig ein. Ergebnis auf den ersten Blick gut ... Mit Blick auf das zurückliegende Quartal hat sich der Anbieter von Online-Shops ordentlich geschlagen. Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahr um 23,2 Prozent auf 1,86 Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten konnten so um 10 Millionen US-Dollar übertroffen …