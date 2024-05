Shiba Inu crasht 20 %, während WienerAI auf 1,35 Mio. $ explodiert

In den letzten 24 Stunden läuft der breite Markt weitgehend seitwärts. Cardano ist der Top-Gewinner in der Top 10, Solana gibt besonders stark nach. Doch im Fokus soll heute Shiba Inu stehen. Während SHIB in den letzten 24 Stunden nur rund 1 Prozent verliert, belaufen sich die Verluste auf rund 20 Prozent im vergangenen Monat. Shiba Inu erlebt also einen Crash oder zumindest eine sehr deutliche Korrektur, die jedoch im digitalen Währungsmarkt nicht ungewöhnlich ist. Gerade für Meme-Coins gehört Volatilität dazu. Dennoch stellt sich natürlich die Frage nach dem weiteren Vorgehen.

Während Shiba Inu also deutlich nachgibt, erleben wir beim neuen Meme-Coin WienerAI bullisches Momentum. Der Presale explodierte jetzt auf 1,35 Millionen US-Dollar. Doch WienerAI ist auch weitaus mehr als ein Meme-Coin, sondern setzt auf ein tiefgehendes Konzept, das durch KI-gestützt wird. Kann der KI-basierte Trading-Bot somit weiterhin Nachfrage generieren und Anlegern hohe Gewinne bescheren?

Shiba Inu fällt weiter: Was jetzt?

SHIB hat im letzten Monat mit einem Verlust von 20 Prozent deutlich schlechter abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Auch wenn es gelegentliche leichte Erholungen gab, fehlt eine Fortsetzung der starken Aufwärtsbewegung, die im März zu beobachten war.

Der MACD-Indikator liefert weiterhin gemischte Signale, ohne eine klare Trendwende zu zeigen. SHIB befindet sich aktuell in einem fallenden Dreieck, weder Short- noch Long-Strategien erscheinen dabei attraktiv. Ein Durchbruch aus dieser charttechnischen Formation könnte jedoch zukünftige Chancen bieten. Anleger behalten Shiba Inu im Auge.

So sehen auch Shiba-Influencer natürlich andere Meme-Coins und halten beispielsweise 100x Entwicklungen eher im geringer kapitalisierten Marktsegment für möglich. Denn Shiba Inu weist eben eine Bewertung von deutlich über 10 Milliarden US-Dollar auf.

WienerAI erreicht 1,35 Mio. $: Darum scheint viel mehr möglich

Im dynamischen Kryptomarkt, wo Technologie und Spekulation mitunter aufeinandertreffen, ist das Aufkommen neuer, innovativer Projekte wie WienerAI spannend. Denn WienerAI könnte im Mai 2024 mehr Potenzial als etablierte Meme-Coins wie Shiba Inu haben. WienerAI kombiniert auf einzigartige Weise KI-Funktionalitäten mit dem Unterhaltungswert von Meme-Coins, indem es die fortschrittliche Technologie der KI in den Vordergrund stellt, gepaart mit dem charmanten Branding eines Meme-Coins. Diese Verschmelzung von Technik und Trend hat bereits im Presale über 1,35 Millionen US-Dollar eingesammelt und begeistert damit aktuell den Markt.

Zum WienerAI Presale

Ein entscheidender Aspekt von WienerAI ist der hochentwickelte KI-gesteuerte Trading-Bot, der Nutzeranfragen analysiert und nach Investitionsmöglichkeiten sucht. Dieser Bot bietet nicht nur unvoreingenommene Analysen, sondern ermöglicht auch schnelle und gebührenfreie Transaktionen. Zusätzlich schützt WienerAI Anleger vor marktmanipulativen Bots und maximiert damit die Gewinne aus dem Kryptohandel. Als umfassender Trading-Bot behält sich das Team weitere Funktionen vor. Laut Whitepaper soll WienerAI am Geist der Zeit immer weiter optimiert werden.

Ein weiterer Anreiz ist für Früh-Investoren das attraktive Staking-Angebot im Presale, das eine Rendite von über 700 Prozent APY verspricht. Da die Preise im Presale kontinuierlich angehoben werden, lohnt sich der frühe Einstieg besonders. Denn mutige Early-Adopter starten dann mit erheblichen Buchgewinnen in den öffentlichen Handel.

