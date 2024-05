FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach vier Gewinntagen dürfte der Dax zunächst wenig verändert in den Feiertagshandel an "Christi Himmelfahrt" starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Xetra-Start auf 18 506 Punkte und damit nur wenige Zähler über seinem Vortagesschluss. Nach einem schwachen April und der Erholung seit Mai bleibt das Rekordhoch bei 18 567 Punkten aber denkbar nah. Positive Signale kommen von der Wirtschaft Chinas, deren Exporte und Importe im April wieder gewachsen waren. Durchwachsene Signale gibt es indes aus dem Tech-Sektor. Der Chip-Entwickler Arm, dessen Technik in praktisch allen Smartphones steckt, blieb mit der Umsatzprognose für sein gerade begonnenes Geschäftsjahr hinter den Erwartungen zurück. Generell wird hierzulande wegen des Feiertages aber erst einmal ein eher gemächliches Handelsgeschehen mit wohl dünnen Umsätzen erwartet. Bei Einzelwerten könnte es aber gerade daher auch zu größeren Kursausschlägen kommen.

USA: - TRÄGE - Am New Yorker Aktienmarkt haben sich zur Wochenmitte Standardwerte besser geschlagen als Tech-Aktien. An den Tagen davor war dies eher umgekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zum Handelsschluss um 0,44 Prozent auf 39 056,39 Punkte zu und setzte damit seine am Vortag etwas ins Stocken geratene Erholung fort. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss am Mittwoch mit minus 0,04 Prozent auf 18 085,01 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 ging prozentual unverändert beim Stand von 5187,67 Zählern aus dem Handel.

ASIEN: - DURCHWACHEN - Chinas Börsen haben am Donnerstag nach Außenhandelsdaten zugelegt. So waren die Exporte und Importe im April wieder gewachsen. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas stieg zuletzt gut ein Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang Seng 1,2 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte im späten Handel 0,2 Prozent im Plus. Verluste gab es hingegen in Südkorea, Indien und Australien.



DAX 18498,38 0,37%

XDAX 18513,21 0,40%

EuroSTOXX 50 5038,17 0,44%

Stoxx50 4478,23 0,50%



DJIA 39056,39 0,44%

S&P 500 5187,67 0,00%

NASDAQ 100 18085,01 -0,04%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,08 0,10%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0745 -0,03%

USD/Yen 155,56 0,02%

Euro/Yen 167,16 -0,01%

°



ROHÖL:





Brent 83,93 +0,35 USD

WTI 79,44 +0,45 USD

°



/mis