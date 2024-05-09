DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
HSBC MSCI EM L.AM. UC.ETF EUR IE00B4TS3815 BAW/UFN
HSBC MSCI BRAZIL UC. ETF EUR IE00B5W34K94 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
HSBC MSCI EM L.AM. UC.ETF EUR IE00B4TS3815 BAW/UFN
HSBC MSCI BRAZIL UC. ETF EUR IE00B5W34K94 BAW/UFN