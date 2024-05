DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Einige Börsen bleiben wegen Christi Himmelfahrt, so Helsinki, Kopenhagen, Oslo, Stockholm und Zürich. In Moskau wird der Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg begangen.

FREITAG: In Kopenhagen ruht der Handel wegen eines Brückentags nach Christi Himmelfahrt, in Moskau erneut wegen des Tags des Sieges.

TAGESTHEMA

Bei der Sitzung der Bank of England (BoE) steht die Kommunikation im Mittelpunkt, weil allgemein damit gerechnet wird, dass der Leitzins von 5,25 Prozent nicht angetastet wird. An den Märkten wird erwartet, dass die BoE ihren Leitzins im Sommer senken wird. Allerdings könnte die hartnäckig hohe Inflation in den USA dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen. Für die BoE würde eine Senkung der Leitzinsen vor der Fed das Risiko mit sich bringen, dass das Pfund geschwächt und die Importpreise in die Höhe getrieben würden, wodurch ein erneuter Anstieg der Verbraucherpreise droht. Für BoE-Chefökonom Huw Pill liegt eine erste Senkung des Leitzinses noch in weiter Ferne. Pill sagte, dass es seit März, als er sich dafür aussprach, den Leitzins vorerst auf einem 16-Jahreshoch zu belassen, kaum Neuigkeiten über die britische Wirtschaft gegeben habe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd., Jahresergebnis

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Allianz 13,80 EUR Deutz 0,17 EUR Drägerwerk Stämme 1,74 EUR Drägerwerk Vorzüge 1,80 EUR Freenet 1,77 EUR MTU Aero Engines 2,00 EUR Softing 0,13 EUR Rational 13,50 EUR HSBC 0,31 USD Iberdrola 0,005 EUR

INDEXÄNDERUNG ++

Folgende Änderung tritt zu Handelsbeginn in Kraft:

+ SDAX NEUAUFNAHNME - Renk Group AG HERAUSNAHME - Varta AG

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,25% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 208.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 18.628,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.205,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 18.147,25 -0,2% Nikkei-225 38.253,04 +0,1% Schanghai-Composite 3.152,12 +0,8% Hang-Seng-Index 18.521,37 +1,1% +/- Ticks Bund -Future 131,18 -17 Mitwoch: INDEX Schluss +/- DAX 18.498,38 +0,4% DAX-Future 18.659,00 +0,4% XDAX 18.513,21 +0,4% MDAX 26.695,33 +0,5% TecDAX 3.350,46 -0,3% EuroStoxx50 5.038,17 +0,4% Stoxx50 4.478,23 +0,5% Dow-Jones 39.056,39 +0,4% S&P-500-Index 5.187,67 -0,0% Nasdaq-Comp. 16.302,76 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,35 -32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zum Feiertagshandel deutet sich ein Konsolidierungstag an. Stärkere Impulse sind nicht in Sicht: Der Euro liegt weiterhin stabil über 1,07 Dollar und die Renditen verändern sich nach dem leichten Anstieg vom späten Donnerstag nur wenig. Die Vorlagen aus den USA sind in engen Grenzen uneinheitlich, und auch in Asien kann sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durchsetzen. Im Blick steht die Sitzung der Bank of England. Von ihr wird erwartet, dass sie eine Leitzinssenkung vorbereitet. Am Nachmittag wird dann der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.

Rückblick: Etwas fester - In der Berichtssaison überwogen gute Ergebnisse, was insgesamt die Börsen stützte. Der Stoxx-600-Index notierte auf Rekordhoch. Der Index der Nahrungsmittelwerte war größter Tagesgewinner bei den Branchen. Hier legte der Kurs von AB Inbev nach dem Zahlenausweis um 4 Prozent zu. Ein starkes Geschäft in Lateinamerika und Südafrika überkompensierte eine schwächere Entwicklung in Nordamerika und Asien. Im Sog gewannen Heineken 2,1 Prozent. Ahold Delhaize verteuerten sich nach einem bekräftigen Ausblick um 2,2 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Im Tageshoch schrammte der DAX mit wenigen 25 Punkten an seinem Allzeithoch vorbei. Klarer Tagessieger waren Siemens Energy (+12,8%) nach stark ausgefallenen Quartalszahlen. Zudem hob das Unternehmen die Prognosen bei allen wichtigen Kennziffern an. Bei Fresenius (+0,8) konstatierten die Berenberg-Analysten ein 5-prozentiges Überbieten der Markterwartungen. Endgültige Geschäftszahlen von Munich Re (+2,8%) zeigten, dass der Rückversicherer von einem deutlich geringeren Schadensaufkommen profitierte. Im Automobilsektor wurden die Zahlen von BMW (-2,9%) und Vitesco (-3,7%) mit Verlusten quittiert. Knorr-Bremse gewannen dagegen 5,5 Prozent. Die Ergebnisse der Unternehmen zeigten zwar unterschiedliche Margenstärken, lagen aber allesamt operativ im grünen Bereich. Bei BMW wurde der Margendruck moniert. Auto1 haussierten um knapp 27 Prozent, nachdem der Autohändler neben überzeugenden Zahlen mit einem erhöhten Ausblick aufwartete. Nach guten Ertragszahlen machten Puma einen Satz um knapp 11 Prozent. Jenoptik (+9,1%) startete laut Warburg besser als erwartet in das Jahr. Borussia Dortmund stiegen mit dem Einzug in das Finale der Champions-League und dem unmittelbar darauf angehobenen Ausblick um 6,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft am Mittwoch verlief ohne auffallende Kursbewegungen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Dem Markt fehlten frische Kurstreiber. Die Impulse gebende Berichtsperiode in den USA laufe langsam aus, die Zinssenkungsfantasie habe wieder einen Dämpfer erfahren, hieß es. Nach US-Notenbankpräsident Neel Kashkari hob auch die Fed-Präsidentin von Boston, Susan Collins, hervor, dass die Zinsen für einige Zeit stabil bleiben könnten. Nvidia (-0,2%) zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass ein schärferer Wettbewerb im KI-Geschäft drohen könnte. Laut Berichten verhandelt die Softbank Group über eine Übernahme des britischen KI-Chipentwicklers Graphcore. Intel (-2,2%) wurde bei der Umsatzprognose etwas zurückhaltender, nachdem die US-Regierung Exportlizenzen für bestimmte Artikel nach China zurückgenommen hat. Tesla (-1,7%) ist wegen seines Autopiloten ins Visier der Behörden geraten. Wie Reuters berichtete, prüft das US-Justizministerium, ob Tesla seine Aktionäre in die Irre geführt hat über die Fähigkeiten zum autonomen Fahren. Pfizer (+1,8%) schloss im Streit um sein Medikament Zantac gegen Sodbrennen Vergleiche und legte laut Bloomberg so 10.000 Fälle bei. Uber schrieb überraschend Quartalsverluste, der Kurs verlor 5,7 Prozent. Die Aktie des Wettbewerbers Lyft zog dagegen um 7,1 Prozent an. Lyft schnitt im ersten Quartal besser als gedacht ab.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,84 +0,3 4,83 41,6 5 Jahre 4,50 +2,3 4,47 49,7 7 Jahre 4,49 +3,1 4,46 52,1 10 Jahre 4,49 +3,7 4,46 61,4 30 Jahre 4,64 +4,2 4,60 67,0

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen nach der vorausgegangenen tagelangen Talfahrt etwas an. Im Handel verwies man auf jüngste eher falkenhafte Aussagen von US-Notenbankern.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:38 % YTD EUR/USD 1,0745 -0,0% 1,0749 1,0750 -2,7% EUR/JPY 167,20 +0,0% 167,18 167,18 +7,5% EUR/CHF 0,9762 +0,0% 0,9758 0,9760 +5,2% EUR/GBP 0,8602 +0,0% 0,8601 0,8602 -0,8% USD/JPY 155,59 +0,0% 155,52 155,51 +10,4% GBP/USD 1,2492 -0,0% 1,2497 1,2497 -1,8% USD/CNH 7,2291 +0,0% 7,2290 7,2279 +1,5% Bitcoin BTC/USD 61.484,61 -0,1% 61.519,06 62.289,56 +41,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar bewegte sich kaum. Der Dollarindex gewann 0,1 Prozent. TD Securities sieht den Greenback mittelfristig weiter im Vorteil, weil die Zinsdifferenzen der G10-Währungen weiter für den Dollar sprächen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,39 78,99 +0,5% +0,40 +9,5% Brent/ICE 83,94 83,58 +0,4% +0,36 +9,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise erholten sich von zeitweise leichten Abgaben, nachdem die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken waren. Die Preise für WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 1,1 Prozent. Zuvor hätten Andeutungen des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexander Novak die Preise belastet, wonach die Opec+ die Rohölproduktion erhöhen könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.319,13 2.309,03 +0,4% +10,11 +12,5% Silber (Spot) 27,65 27,38 +1,0% +0,27 +16,3% Platin (Spot) 983,90 976,50 +0,8% +7,40 -0,8% Kupfer-Future 4,57 4,56 +0,3% +0,01 +17,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

BRASILIEN - Geldpolitik

Die braslianische Zentralbank hat den Leitzins auf 10,5 von 10,75 Prozent gesenkt.

CHINA - Außenhandel

Chinas Exporte sind im April um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, nachdem sie im März um 7,5 Prozent zurückgegangen waren. Ökonomen hatten nur eine Zunahme um 1,0 Prozent erwartet. Die Einfuhren stiegen um 8,4 Prozent nach einem Rückgang um 1,9 Prozent im März. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 4,5 Prozent erwartet.

USA - Geldpolitik

Die US-Notenbank sollte laut der Fed-Präsidentin von Boston, Susan Collins, angesichts der immer noch zu hohen Inflation und des unsicheren wirtschaftlichen Ausblicks eine geduldige und überlegte Herangehensweise an das Thema Zinsänderungen wählen. Wie andere Zentralbanker hob auch Collins hervor, dass die Zinsen für einige Zeit stabil bleiben könnten.

