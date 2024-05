Q3-Ergebnisse lösen Aktienreaktion aus

DALLAS - Copart Inc. hat angekündigt, die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahrs 2024 am Donnerstag, den 16. Mai 2024 nach Börsenschluss zu veröffentlichen. Experten gehen im Vorfeld von einer Steigerung der Erträge gegenüber dem Vorjahr aus, wobei die Umsätze auf 1,11 Milliarden US-Dollar geschätzt werden - eine Zunahme von 8,4 %. Die Schätzung des Gewinns pro Aktie (EPS) liegt bei 0,38 US-Dollar, was einer jährlichen Steigerung von 5,6 % entspräche. Die endgültigen Ergebnisse könnten maßgeblich den Kurs der Copart-Aktie beeinflussen. Positive Überraschungen könnten den Wert steigen lassen, während Verfehlungen wahrscheinlich zu einem Sinken führen würden. Eine Webkonferenz zur Erörterung der Quartalsergebnisse [...]

Hier weiterlesen