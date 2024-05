XRP News: Wird der geplante Stablecoin Ripple zum Verhängnis?

Der Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und Ripple, dem Unternehmen hinter XRP, zieht sich nun schon seit mehreren Jahren. Im Dezember 2020 hat die Behörde das Unternehmen wegen unregistriertem Wertpapierhandel angeklagt. Nun soll der Rechtsstreit bald zu einem Ende kommen, wobei die Pläne von Ripple, einen eigenen Stablecoin auf den Markt zu bringen, dem Unternehmen nun zum Verhängnis werden könnte. Zumindest wenn es nach Gary Gensler geht, dem Vorsitzenden der SEC.

Wird Ripples Stablecoin ein Problem?

Ripple hat angekündigt, dass ein eigener Stablecoin, also eine Kryptowährung, die an den US-Dollar gekoppelt ist, geplant ist. Zwar gibt es noch kein Launch-Datum und auch keinen Namen, das reicht Gary Gensler aber schon, um das Unternehmen der Uneinsichtigkeit zu beschuldigen und vor Gericht darauf zu pochen, dass Ripple in die Schranken gewiesen werden muss. Eine Einstufung der XRP Coins als Wertpapier sei seiner Meinung nach unumgänglich. Geht es nach ihm, sind fast alle Kryptowährungen außer Bitcoin Wertpapiere.

The SEC Is Now Planning To Claim Ripple's Stablecoin Is Now A Security???



Wtf Happened To America?? https://t.co/9IHZDU3Drq - The Bearable Bull (@thebearablebull) May 8, 2024

Die Tatsache, dass Ripple den Launch eines neuen Coins in Erwägung zieht, bevor der Rechtsstreit mit der Behörde abgeschlossen ist, könnte sich nun nicht unbedingt als kluger Schachzug erweisen. Die Behörde hat bereits eine Strafzahlung von 2 Milliarden Dollar von Ripple gefordert, während das Unternehmen bereit wäre, eine Strafe von 10 Millionen Dollar in Kauf zu nehmen. Die Meinungen liegen hier also noch weit auseinander, es wird aber erwartet, dass es nun tatsächlich bald zu einer Urteilsverkündung kommen soll - auch wenn das schon seit Jahren vermutet wird.

Besser als XRP? Jetzt $99BTC im Presale kaufen.

Auswirkungen auf den XRP Kurs

Für viele Investoren ist der Rechtsstreit mit der SEC der Hauptgrund, warum der XRP-Kurs nicht mehr in die Gänge kommt. Nachdem die Behörde im Dezember 2020 Anklage erhoben hat, ist der Kurs eingebrochen. Allerdings ist es zwei Monate später schon wieder zu einer Erholung gekommen und im Bullrun 2021 konnte XRP genauso stark zulegen wie viele andere Altcoins auch.

(XRP Kursentwicklung seit der Anklageerhebung - Quelle: Coinmarketcap)

Schon im Juli letzten Jahres ist es zu einem Teilsieg für Ripple gekommen, bei dem ein Gericht entschieden hat, dass die öffentlich gehandelten XRP keine Wertpapiere sind. Nun geht es noch um die direkten Verkäufe von Ripple. Der Teilsieg hat zu einem massiven Pump von mehr als 80 % geführt, der aber genauso schnell wieder Geschichte war wie der Crash nach der Anklageerhebung. Zwei Monate nach der Meldung war von den Gewinnen nichts mehr übrig.

Es kann also bezweifelt werden, dass der Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple der Grund ist, warum XRP nicht mehr in die Gänge kommt. Ziemlich sicher ist, dass es im Falle eines weiteren Siegs des Unternehmens wahrscheinlich nochmal zu einem massiven Kursanstieg kommen wird und XRP dabei auch die 1 Dollar Marke knacken könnte, für ein neues Allzeithoch dürfte das aber dennoch längst nicht ausreichen.

Inzwischen gibt es zahlreiche Alternativen am Markt, die deutlich höhere Gewinne einbringen, wobei der Fall von XRP einmal mehr zeigt, wie wichtig es ist, sich ausreichend zu informieren, bevor man investiert. Eine Plattform, die das seit Jahren ermöglicht, ist 99Bitcoins. Inzwischen hat das Team auch den Launch einer eigenen Kryptowährung bekanntgegeben, der laut Analysten hohes Gewinnpotenzial mit sich bringt.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

Ist $99BTC die bessere Wahl?

Während XRP in diesem Jahr bereits um 17 % eingebrochen ist und andere Coins im selben Zeitraum ordentlich zugelegt haben, erwarten Analysten auch beim neuen $99BTC einen massiven Kursanstieg nach der Markteinführung. Das liegt unter anderem daran, dass die Plattform 99Bitcoins bereits Millionen Menschen ein Begriff ist, da viele ihr Wissen über Kryptowährungen hier erlangt haben. Das zeigt auch der Youtube-Kanal, der über 700.000 Abonnenten hat. Diese Reichweite könnte dem $99BTC-Kurs schon bald zugute kommen.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Derzeit ist $99BTC noch im Vorverkauf erhältlich, wobei der Preis von den Entwicklern fix vorgegeben wird und der Kurs noch nicht den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage an den Börsen unterliegt. Während des Presales wird der Preis schon mehrfach angehoben, wodurch sich für frühe Käufer ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt. Außerdem erhalten Tokenbesitzer Zugang zu Trading-Signalen, zu exklusiven Lerninhalten der Plattform und auch eine Staking-Funktion ist integriert, die denjenigen, die ihre $99BTC-Token staken, eine überdurchschnittlich hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token ermöglicht.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $99BTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.