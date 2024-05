Chevron steht vor juristischen Herausforderungen, nachdem drei Versicherer die Forderung des Ölunternehmens in Höhe von 57 Millionen Dollar abgelehnt haben. Diese Ablehnung folgt auf den Vorfall im April 2023, bei dem der von Chevron gecharterte Tanker Advantage Sweet von iranischen Militärkräften im Golf von Oman übernommen und seine Rohölladung beschlagnahmt wurde. Die Versicherer, darunter Zurich American, Liberty Mutual und Great American, haben bei einem US-Gericht in Kalifornien die Gültigkeit ihrer Entscheidung bestätigt, dass die Beschlagnahmung des Rohöls und deren spätere Aneignung durch Iran nicht als "kriegerische Handlungen" gedeckt seien. Chevron bestritt dies energisch, indem sie darauf hinwiesen, dass der Vorfall eindeutig durch die Versicherungen abgedeckt sei und kündigte an, den Fall gerichtlich klären [...]

Hier weiterlesen