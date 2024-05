Costco Wholesale Corporation verzeichnete im April einen deutlichen Anstieg der Nettoverkäufe um 7,1 Prozent auf 19,80 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 18,48 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Dieser Trend setzte sich in den ersten 35 Wochen des Geschäftsjahres fort, in denen die Nettoverkäufe auf beeindruckende 166,44 Milliarden US-Dollar anstiegen, was einem ...

