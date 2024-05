Seit Mitte vergangener Woche zeigen sich die führenden Aktienmärkte in freundlicher Verfassung, pünktlich zum Wonnemonat Mai. Von "Sell in May …" wollen wir jetzt mal nicht reden, das kann, muss aber nicht immer zutreffen! Der DAX hat die Korrektur der zurückliegenden Wochen beendet, die Marke von 18.000 wurde bereits mühelos genommen und heute Vormittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...