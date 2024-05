Der Hotel-Konkurrent Airbnb hat am Mittwochabend nach Handelsschluss an der Wall Street gute Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal präsentiert, doch mit dem Ausblick auf das laufende die Erwartungen nicht ausreichend genug schlagen können. Das belastet die Aktie, die DERAKTIONÄR in seinem AKTIONÄR-Depot führt.

Den vollständigen Artikel lesen ...