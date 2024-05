Dank neuer Zinssenkungshoffnungen in den USA hat sich die Aktie des größten deutschen Wohnungskonzerns zuletzt stark erholt - in der Spitze stieg die im DAX notierte Aktie bis auf knapp 29 Euro. Am gestrigen Mittwoch und auch am Vatertag zum Handelsauftakt gibt es jedoch rote Vorzeichen zu beobachten, wobei das Minus heute einen einfachen Grund hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...