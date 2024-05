HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Compugroup mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal habe den erwartet schwachen Jahresstart belegt, schrieb Analyst Wolfgang Specht in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung./ag/mis

