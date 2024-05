Als Händler und Anleger sind Sie wahrscheinlich mit dem Spruch "Sell in May and go away" vertraut. Er besagt, dass die Performance des Aktienmarktes zwischen Mai und Oktober im Allgemeinen schwächer ist als in den dynamischeren Monaten von November bis April. Aber ist da etwas Wahres dran? Daniel war in dieser Woche zu Gast bei NTV in der Telebörse, wo wir natürlich die jüngsten Schwankungen an den Märkten besprochen haben. Unsere Depots haben wir in den vergangenen Wochen "Sommerfest" gemacht. ...

