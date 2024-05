In kürzlich eingereichten Dokumenten bei der Börsenaufsichtsbehörde wurde ein beachtlicher Handelsvorgang seitens einer Führungskraft von einem global agierenden Sportartikelhersteller bekannt. Der Verkauf von 45.000 Aktien zu Preisen zwischen 94,16 und 94,23 US-Dollar fand statt, woraus der Führungskraft ein Erlös von rund 4,24 Millionen USD entstand. Zusätzlich erwarb sie 45.000 Aktien durch die Ausübung von Optionen zu einem Preis von 77,54 USD je Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 3,49 Millionen USD entspricht. Nach diesen Transaktionen besteht der Direktbesitz der Führungskraft an Aktien des Unternehmens aus 44.997,3276 Anteilen zuzüglich eines indirekten Besitzes von 12.025 Anteilen, die in einem betrieblichen Altersvorsorgeplan liegen.

Vergangenheitsbewältigung über dem tatsächlichen Wert?

Die Aktie des Unternehmens, das eine führende [...]

Hier weiterlesen