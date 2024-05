Bitcoin Schock Prognose: Bullenmarkt vorbei? Indikator schürt Angst

In den letzten 24 Stunden kommt es am digitalen Währungsmarkt erneut zu Gewinnmitnahmen. Rund 2 Prozent korrigiert die Marktbreite, während der Bitcoin sogar um rund 2,5 Prozent nachgibt. Damit zollt BTC zunächst der kürzlich erfolgten Erholung Tribut. Denn auf Wochensicht summiert sich das Kursplus immer noch auf über 4,5 Prozent. Dennoch stellt sich die Frage nach dem weiteren Kursverlauf. Schließlich scheint in diesem Zyklus vorerst alles anders.

Der Bitcoin konnte erstmals vor dem Halving ein Allzeithoch erreichen. Nun notiert BTC jedoch nach obligatorischem Rücksetzer schon wieder über 10.000 US-Dollar tiefer. Ist der Bullenmarkt also vorbei? Ein wichtiger Krypto-Indikator schürft aktuell Angst und verheißt nichts Gutes.

Coin Days Destroyed has probably peaked. Bitcoin's price typically reaches its peak around the same time.



I don't make the rules pic.twitter.com/AbuGjdKL4e - Maartunn (@JA_Maartun) May 8, 2024

So deutet der hiesige Analyst an, dass der Höhepunkt des Indikators "Coin Days Destroyed" wahrscheinlich erreicht sei, was oft zeitgleich mit dem Preisgipfel von Bitcoin auftritt. Dies impliziert, dass nach einem Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität und großen Transaktionen von Langzeithaltern, die ihre gehaltenen Coins ausgeben, nun eine Phase der Preisstabilisierung oder sogar ein Rückgang folgen könnte. Ist der Bullenmarkt also schon vorbei und was sagt der Indikator wirklich aus?

Bitcoin Prognose: Was sagt der Indikator aus?

Der Indikator "Coin Days Destroyed" (CDD) ist eine Metrik zur Erfassung der wirtschaftlichen Aktivität im Bereich der Kryptowährungen, die älteren, ungenutzten Coins ein größeres Gewicht beimisst. Das Konzept hinter CDD ist damit relativ einfach: Für jeden nicht ausgegebenen Coin, der einen Tag lang gehalten wird, wird ein "Coin Day" akkumuliert. Wenn diese Coins schließlich ausgegeben werden, werden die angesammelten "Coin Days" zurückgesetzt - sprich "zerstört" - und als Teil des CDD-Indikators registriert.

Dieser Indikator ist damit aussagekräftig, weil er nicht nur die Menge und den Wert der gehandelten Coins berücksichtigt, sondern auch deren "Alter". Coins, die lange nicht bewegt wurden und dann ausgegeben werden, deuten auf eine bedeutende Veränderung im Verhalten der Langzeithalter hin. Dies kann ein wichtiger Indikator für Marktstimmungen sein, insbesondere wenn große Mengen an akkumulierten Coin Days zerstört werden. Das deutet oft darauf hin, dass langfristige Investoren beginnen, ihre Bestände zu liquidieren, möglicherweise um Gewinne zu realisieren oder weil sie das Vertrauen in die weitere Wertsteigerung verloren haben.

Der CDD gibt also Einblick in das Verhalten von Smart-Money-Investoren, die oft eine tiefgehende Marktkenntnis haben und ihre Coins in Phasen kaufen, in denen der Preis als günstig angesehen wird. Dann verkaufen sie ihre Coins wiederum in teuren Phasen. In Zeiten, in denen die CDD-Werte hoch sind, könnte dies ein Indiz dafür sein, dass langfristige Investoren aktiv werden. Niedrige Werte weisen hingegen darauf hin, dass ältere Coins weiterhin gehalten werden, was auf ein starkes Vertrauen in die Währung und möglicherweise auf einen bullischen Markt hinweisen kann. Wenn jedoch schnell der Wert steigt, deutet dies auf das Erreichen eines Hochs hin. Der Markt hat kurzfristig ein lokales Top markiert, eine Konsolidierung ist nun indiziert.

Ein kurzfristiger Einstieg in den Bitcoin-Markt würde sich damit nicht aufdrängen, vielmehr wäre eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung wahrscheinlich, um bei einem deutlich rückläufigem CDD erneut an Fahrt aufzunehmen.

Auch der Krypto-Analyst Michael van de Poppe beschreibt, dass Bitcoin sich aktuell am unteren Ende seiner Handelsspanne befindet. Dies sei die kritische Zone, in der der Kurs idealerweise halten sollte, um den Aufwärtstrend fortzusetzen oder zumindest in der neuen Range zu verharren. Sollte der Kurs diese Unterstützung jedoch nicht halten, gebe es weiteres Abwärtspotenzial. So könnte der Bitcoin möglicherweise auf ein Tief zwischen 52.000 und 55.000 US-Dollar fallen.

Bitcoin is at the range low. This is technically the area where you'd prefer to see it hold, so the upward momentum continues, and the range holds.



If this doesn't hold, then we might expect $52-55K as a potential low on this correction. pic.twitter.com/j4rWI0Ti7G - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2024

Bitcoin Alternative: 99Bitcoins explodiert auf 1 Mio. $

Für risikobereite Investoren, die nach frischen Alternativen zu Bitcoin suchen, könnte 99Bitcoins (99BTC) eine spannende Option sein. Dieses Projekt zeichnet sich besonders durch sein innovatives Lernmodell aus. Zugleich verwendet 99Bitcoins den Namen der wertvollsgten Kryptowährung, um mehr Vertrauen aufzubauen. Im Gegensatz zu gängigen Play-2-Earn-Systemen basiert 99Bitcoins auf einem Learn-2-Earn-Ansatz, der es Teilnehmern ermöglicht, durch das Erlernen von Blockchain-Technologien finanzielle Vorteile zu erzielen. Diese Methode verknüpft Bildung direkt mit dem Potenzial für passives Einkommen.

Direkt über 99Bitcoins informieren

Der Presale von 99Bitcoins hat bereits weit über eine Million US-Dollar eingesammelt Unterstützt wird die Nachfrage durch eine starke YouTube-Community von über 700.000 Abonnenten, was 99BTC eine solide Basis und einen Vorteil gegenüber anderen weniger bekannten Kryptowährungen verschafft. Denn diese müssen oft ihre Community mühselig aufbauen. Bei 99Bitcoins gibt es jedoch bereits eine etablierte Gemeinschaft. Hinzu kommt, dass das Staking der 99BTC-Token derzeit eine beeindruckende jährliche Rendite von über 1500 Prozent bietet, um direkt nach dem Kauf imi Presale Gewinne zu erzielen.

Direkt über 99Bitcoins informieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.