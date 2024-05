Während viele Akteure an Christi Himmelfahrt dem Aktienmarkt fernbleiben, erklimmt der DAX am Mittag ein neues Allzeithoch. Nach der Gewinnserie der vergangenen vier Handelstage springt der Leitindex erstmals über die Marke von 18.600 Punkten. Die alte Rekordmarke bei 18.567 Zählern hatte der DAX Anfang April gesetzt. Unterstützung für die freundliche Börsentendenz kam bereits am Morgen aus China. Dessen Exporte und Importe hatten im April wieder zugelegt. Wegen des heutigen Feiertags halten sich ...

