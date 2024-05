Im Fokus des Artikels steht der jüngste Kursrückgang der Allianz Aktie, der mit der Dividendenzahlung und der Einführung eines neuen Aktienrückkaufprogramms zusammenhängt. Außerdem steht die Allianz-Tochter PIMCO, wegen Investitionen in fossile Energien, in der Kritik. Auch über Infrastrukturprojekten durch die Allianz wird diskutiert.Allianz Aktie: Ein Rückblick auf den Feiertagshandel Am heutigen Feiertag, Christi Himmelfahrt, steht der ...

