NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zuletzt sechs Gewinntagen in Folge hat sich der Dow Jones Industrial am Donnerstag zum Handelsstart noch nicht wirklich von der Stelle bewegt. Zuletzt kreiste der Leitindex mit 39 055,84 Punkten um seinen Vortagesschluss. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,32 Prozent auf 18 027,48 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 gab um 0,09 Prozent auf 5182,97 Zähler nach.

Neueste Daten vom Arbeitsmarkt zeigten, dass die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich stärker stieg als erwartet. Die Daten signalisieren eine Abschwächung des zuletzt robusten Arbeitsmarktes und nähren die Hoffnungen auf eine geldpolitische Lockerung.

Unternehmensseitig enttäuschte Arm die Anleger. Der Chip-Entwickler, dessen Technik in praktisch allen Smartphones steckt, blieb mit der Umsatzprognose für sein gerade begonnenes Geschäftsjahr unter den Börsenerwartungen. Chipwerte insgesamt gerieten unter Druck./ajx/he

