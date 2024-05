Aktie der Woche - Walt Disney (09.05.2024)

Walt Disney veröffentlichte diese Woche die Ergebnisse für das zweite Quartal

Die Aktie hat die Umsatzerwartungen erfüllt und die Gewinnerwartungen übertroffen

Neue EPS-Wachstumsprognose für 2024 wird als Enttäuschung gewertet

Das Unternehmen erwartet eine Verschlechterung der Rentabilität im dritten Quartal des Geschäftsjahres

Streaming-Geschäft wird profitabel

Walt Disney Aktie - Ein Blick auf die Bewertung

Größter Tageseinbruch der Aktie seit November 2022

Walt Disney (DIS.US) stürzte am Dienstag dieser Woche als Reaktion auf die Veröffentlichung des Gewinnberichts für das zweite Quartal 2024 (Kalender Januar - März 2024) ab. Die Aktie fiel um über 9 - und verzeichnete damit den stärksten Einbruch an einem Tag seit November 2022. Werfen wir einen Blick darauf, ob die vom Unternehmen veröffentlichten Ergebnisse und Prognosen tatsächlich so schlecht waren, dass sie einen so starken Kursrückgang rechtfertigen!

Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 enttäuschen

Walt Disney hat am Dienstag dieser Woche seinen Quartalsbericht für das Fiskalquartal 2024 (Kalender Januar - März 2024) veröffentlicht. Insgesamt waren die Ergebnisse recht solide. Das Unternehmen erreichte die Umsatzschätzungen...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.