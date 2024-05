Zinshoffnungen nach frischen Daten zum US-Arbeitsmarkt haben die Wall Street am Donnerstag im frühen Handel leicht ins Plus gehievt. Bei den Einzelwerten sorgen enttäuschende Finanzberichte allerdings für Verkäufe. Auch der technologielastige Nasdaq 100 gibt nach. Hier sorgen Zahlen von Chip-Entwickler Arm für gedämpfte Stimmung. Nach zuletzt sechs Gewinntagen in Folge zeigt sich der US-Aktienmarkt auch am Donnerstag von seiner freundlichen Seite. Der Dow Jones stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...