Beflügelt von Nachrichten aus Großbritannien und den USA griffen die Anleger am Feiertag beherzt zu. Der DAX kletterte 'himmelwärts' und markierte bei knapp 18.700 Punkten ein neues Allzeithoch. Siemens Energy führte die Tagessieger im DAX an, Mercedes und Allianz standen aus gutem Grund am DAX-Ende. Der DAX zeigte sich im Feiertags-Handel zu Himmelfahrt erneut von seiner freundlichen Seite. Bereits im frühen Handel setzte der deutsche Leitindex seine Gewinnserie der vergangenen vier Handelstage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...