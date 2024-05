CITECH präsentiert das WiSA E Receivermodul auf der HIGH END Audio Show in München vom 9. bis 12. Mai 2024

Die WiSA Association, eine Tochtergesellschaft von WiSA Technologies, Inc. (Nasdaq: WISA) und ein führender Innovator im Bereich der drahtlosen Audiotechnologie für intelligente Geräte und Home-Entertainment-Systeme der nächsten Generation, und CITECH Co., Ltd (004920.KS), ein führender südkoreanischer Hersteller von HiFi-Audioprodukten, digitalen Werbe-/Informationskiosken und Telekommunikationsmedienprodukten, gaben heute den Beginn einer strategischen Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, die leistungsstarke WiSA E-Software von WiSA in die HiFi-ROSE-Produktlinie von CITECH zu integrieren. CITECH plant außerdem die Entwicklung eines Receivermoduls, das das Unternehmen an seine Partner-Lautsprecherhersteller vermarkten wird, um den Einsatz von WiSA E-fähigen Lautsprechern zu beschleunigen. Durch die Kombination des WiSA E-Receivermoduls mit dem WiSA E-fähigen HiFi ROSE Media-Streamer wird eine nahtlose Übertragung des hochwertigen drahtlosen Mehrkanaltons von WiSA gewährleistet. CITECH wird seine HiFi ROSE Mediaplayer auf der HIGH END audio Show in München vom 9. bis 12. Mai vorstellen.

"Wir sind stolz darauf, WiSA E-Funktionen in unsere Produkte einzubauen und unseren Kunden ein erstklassiges drahtloses Mehrkanal-Audio anzubieten", so Sean Kim, Chief Operating Officer bei CITECH. "Unsere HiFi ROSE Produktlinie bietet erstklassige Klangqualität für Hörer, die die Reichweite, die Detailtreue und die Musikalität eines echten audiophilen Systems in einem einzigen, einfach zu bedienenden Produkt suchen. Die WiSA E-Technologie unterstützt unser Markenversprechen, exzellente Qualität zu liefern, und macht es unseren Kunden leicht, sofort immersiven Klang zu genießen."

CITECH plant einen zweistufigen Ansatz, um die WiSA E-Technologie auf den Markt zu bringen. Über die Marke HiFi ROSE wird CITECH seine Media-Streamer befähigen, mit der WiSA E-Sendertechnologie bis zu 6 Kanäle drahtlos zu übertragen. Um den Markt mit einer Reihe von WiSA E-zertifizierten Lautsprechern zu beliefern, hat CITECH ein WiSA E-Receivermodul entwickelt, das den zahlreichen Lautsprecherpartnern von CITECH zur Integration in Lautsprecherprodukte zur Verfügung stehen wird.

"CITECH ist ein idealer Partner für WiSA", sagte Tony Ostrom, Vorsitzender der WiSA Association. "Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Aufbau eines Ökosystems von interoperablen WiSA E-zertifizierten Lautsprechern, die das Angebot an Media-Streamern ergänzen. Wir können jedem Lautsprechersystem, das Teil des WiSA E-Ökosystems werden möchte, nur raten, sich an CITECH zu wenden; ihr Receivermodul ist die perfekte Basis für die Entwicklung WiSA E-zertifizierter Lautsprecher."

Besuchen Sie CITECH auf der HIGH END Audio-Messe im MOC Event Center der Messe München vom 9. bis 12. Mai in Halle 2, G04/J03. CITECH wird dort seine HiFi ROSE Media-Streamer und sein Receivermodul vorstellen, mit dem Lautsprechermarken ganz einfach WiSA E-zertifizierte Receiverfunktionen in ihre Lautsprecher einbauen können.

Weitere Informationen über CITECH und die HiFi ROSE Produktlinie erhalten Sie von Sean Kim unter seankim@citech.kr.

Weitere Informationen über die WiSA E-Technologie oder das WiSA E-Lizenzprogramm erhalten Sie von Tony Ostrom, Vorsitzender der WiSA Association, unter tostrom@wisatechnologies.com.

Für eine WiSA E-Demonstration auf der HIGH END Messe senden Sie bitte eine E-Mail an James Cheng unter jcheng@wisatechnologies.com.

Über die WiSA Association

WiSA® informiert über Lösungen für räumliches Audio in den eigenen vier Wänden, propagiert und fördert sie. In Zusammenarbeit mit der von WiSA Technologies, Inc. entwickelten Technologie kooperiert die WiSA Association mit führenden Unternehmen im Bereich der Unterhaltungselektronik, Technologieanbietern, Einzelhändlern und Ökosystempartnern, um Immersive Audio zu einem Erlebnis zu machen, das jeder genießen kann. WiSA, LLC die Wireless Speaker and Audio Association ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von WiSA Technologies, Inc. Weitere Informationen über WiSA erhalten Sie unter: www.wisatechnologies.com.

Über WiSA Technologies, Inc.

WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ: WISA) ist ein führender Anbieter immersiver, kabelloser Soundtechnologie für intelligente Geräte und Home-Entertainment-Systeme der nächsten Generation. In Zusammenarbeit mit führenden CE-Marken und Herstellern wie Harman International, einem Geschäftsbereich von Samsung, LG, Hisense, TCL, Bang Olufsen, Platin Audio und anderen bietet das Unternehmen ein beeindruckendes kabelloses Klangerlebnis für High-Definition-Inhalte wie Filme und Videos, Musik, Sport, Spiele und vieles mehr. WiSA Technologies, Inc. ist Gründungsmitglied der WiSA (Wireless Speaker and Audio Association), deren Mission es ist, Interoperabilitätsstandards für kabelloses Audio zu definieren und mit führenden Unterhaltungselektronikunternehmen, Technologieanbietern, Einzelhändlern und Ökosystempartnern zusammenzuarbeiten, um die von WiSA Technologies, Inc. entwickelten Spatial-Audio-Technologien zu verbreiten und zu vermarkten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Beaverton, OR. Außerdem hat das Unternehmen Vertriebsteams in Taiwan, China, Japan, Korea und Kalifornien.

Über CITECH Co., Ltd

CITECH Co., Ltd. produziert und vertreibt Identifikations- und Ticketausgabegeräte in Südkorea. Das Unternehmen stellt außerdem digitale Werbe- und Informationskioske, Hi-Fi-Audio- und Telekommunikationsmedienprodukte her, entwickelt und vertreibt Rundfunkgeräte, digitale Inhalte und Zugangskontrollsysteme, vermietet Geräte und betreibt Restaurants und verkauft Lebensmittel. Zudem entwickelt es Software und vertreibt hardwarebezogene Tools und Programme und betreibt Online-Bildungs- und Lernplattformen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Sam Yung Holdings Co., Ltd. bekannt und änderte im April 2015 seinen Namen in CITECH Co., Ltd. CITECH Co., Ltd. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung darstellen. In einigen Fällen kann man diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "können", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen", "wahrscheinlich", "werden", "würden" und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der hierin enthaltenen Aussagen zu unseren geschäftlichen Möglichkeiten und Aussichten sowie zu unseren Lizenzierungsinitiativen und -erwartungen, beruhen unweigerlich auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von uns und unserem Management als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Leser sollten sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge von Risiken und Unwägbarkeiten deutlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, unter anderem in Bezug auf: das Ausmaß, in dem der Lizenznehmer die lizenzierte Technologie in seine Produkte implementiert, sofern dies überhaupt der Fall ist; der Zeitrahmen für eine solche Implementierung; unsere gegenwärtige Liquidität und die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, um den laufenden Betrieb zu unterstützen; allgemeine Markt-, Wirtschafts- und sonstige Bedingungen; unsere Fähigkeit, den Betrieb fortzuführen; unsere Fähigkeit, die Notierung unserer Stammaktien an der Nasdaq aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Kosten zu kontrollieren und unsere Betriebs- und Budgetpläne umzusetzen; unsere Fähigkeit, unsere finanziellen Ziele zu erreichen; und andere Risiken, die in unseren Unterlagen bei der U. S. Securities and Exchange Commission beschrieben sind. Die Informationen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240509991076/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren:

David Barnard, LHA Investor Relations, 415-433-3777, wisa@lhai.com