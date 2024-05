Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute bekannt, dass VECTOR TECH SOLUTIONS die Lösungen Entra SC-1D Access Node und Entra Access Controller (EAC) von Vecima für ASTA-NET, einen Telekommunikationsanbieter in Polen, einsetzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240509064445/de/

Die Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Vecima, seine Präsenz auf dem europäischen Markt auszubauen, wobei VECTOR TECH SOLUTIONS als Vecima-Wiederverkäufer in Polen lokales Know-how bereitstellt. Der Einsatz für ASTA-NET verschafft dem polnischen Internet- und Kommunikationstechnologie (ICT)-Integrator einen sofortigen Kundenerfolg, da er den innovativen Remote MACPHY Device (RMD) Distributed Access Architecture (DAA) Knoten von Vecima auf dem polnischen Markt einführt.

Der SC-1D, ein Eckpfeiler der Entra-Familie, wurde entwickelt, um Betreibern wie ASTA-NET den Übergang zu einer verteilten, effizienten und skalierbaren Architektur zu ermöglichen. Der SC-1D vereinfacht das Netzwerkdesign und verbessert die betriebliche Effizienz, indem er die Funktionen der PHY-Schicht näher an den Netzwerkrand verlagert und so die Latenzzeit reduziert und die Verfügbarkeit der Bandbreite erhöht.

Ergänzend zum SC-1D dient der Entra Access Controller (EAC) von Vecima als zentralisierte Verwaltungsplattform, die die komplexen Interaktionen zwischen dem Kernnetz und den verteilten Zugangsgeräten orchestriert. Die EAC sorgt für eine nahtlose Integration und optimale Leistung des DAA-Ökosystems und ermöglicht erweiterte Funktionen wie dynamische Bandbreitenzuweisung und Netzwerkvirtualisierung.

Die Verwendung der Technologie von Vecima durch ASTA-NET über VECTOR TECH SOLUTIONS ist ein entscheidender Schritt bei der Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur, um erstklassige Breitbanddienste anbieten zu können. Mit dem Entra SC 1-D und EAC kann sich ASTA-NET an der Spitze der digitalen Transformation positionieren.

"Die Zusammenarbeit mit globalen Breitbandtechnologie-Anbietern wie Vecima ist eine große Ehre", sagte Artur Salwach, Sales Managing Director bei VECTOR TECH SOLUTIONS. "Wir freuen uns, dass wir mit den weltweit führenden Unternehmen zusammenarbeiten können, um polnischen Telekommunikationsbetreibern wie ASTA-NET Lösungen anzubieten und ihr Geschäft zu entwickeln."

"Vecima und VECTOR TECH SOLUTIONS sind in unserem gemeinsamen Ziel, den polnischen Telekommunikationssektor voranzubringen, eng miteinander verbunden", sagte German Iaryczower, Senior Vice President, Global Sales Marketing bei Vecima. "Unsere strategische Partnerschaft wird die Konnektivität in ganz Polen weiter verbessern und ausbauen."

Weitere Informationen über die Entra DAA-Plattform von Vecima finden Sie unter vecima.com/network-access/interoperable-daa-solutions.

Über ASTA-NET

ASTA-NET, ein Unternehmen der ASTA Group, ist seit 1989 auf dem Markt und führend in der Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten in Nord-Großpolen und den angrenzenden Gebieten der Woiwodschaft Westpommern. ASTA-NET deckt über 140.000 Haushalte ab und bietet Dienstleistungen für über 63.000 Privat- und Geschäftskunden. Sein Erfolg basiert auf mutigen und permanenten Investitionen in den Ausbau des Netzes und die Produktentwicklung. Der Schatz von ASTA-NET sind seine qualifizierten Mitarbeiter technologiebegeisterte und kundenorientierte Menschen. Das Ziel des Unternehmens ist es, der Betreiber erster Wahl zu sein, d.h. der begehrteste Anbieter von Multimedia-Diensten.

Über VECTOR TECH SOLUTIONS

Polnischer Integrator, der moderne ICT-Lösungen entwirft und implementiert und damit auf die wachsenden Marktanforderungen reagiert. VECTOR TECH SOLUTIONS unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen und garantiert qualitativ hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen optische Technologien, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Cybersicherheit, IT-Infrastruktur und IP-Netzwerke. Die Grundlage für die erbrachten Dienstleistungen sind ein gutes Verständnis für das Geschäft des Kunden und zertifizierte technologische Kenntnisse. Alles, was sie im Laufe vieler Jahre bei der Durchführung großer und komplexer Projekte gelernt haben, hilft ihnen, ihre Lösungen an verschiedene und vielschichtige geschäftliche Herausforderungen anzupassen. Erfahren Sie mehr unter vectortechsolutions.com.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend in der weltweiten Entwicklung hin zu den inhaltsreichen Multi-Gigabit-Netzen der Zukunft. Unsere erfahrenen Mitarbeiter stellen zukunftsfähige Software, Serviceleistungen und integrierte Plattformen zur Verfügung, die Breitbandnetze und Videostreaming-Netzwerke unterstützen, den Datenaustausch überwachen und verwalten und die Erfahrungen in Wohnbereichen, Unternehmen und überall dort transformieren, wo Menschen miteinander verbunden sind. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Netzwerke durch cloudbasierte Lösungen, die bahnbrechende Geschwindigkeiten, hochwertige Videoqualität und wertvolle neue Serviceleistungen für ihre Teilnehmer bereitstellen. In der Vernetzung liegt die Kraft: Sie ermöglicht es Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen.

Weitere Informationen finden Sie auf vecima.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Investorenbeziehungen: 250-881-1982, invest@vecima.com

Medienarbeit: bernadette.dunn@vecima.com