MAGA Kurs Prognose 2024: TRUMP-Coin nach 44 % heute zum ATH?

Neben den traditionellen Kryptowährungen entwickeln sich auch die Memecoins immer weiter. Ein Bereich, welcher angesichts der US-Wahl in diesem Jahr zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, sind die politischen Memetoken. Einige Investoren sehen sie als Wetten auf Präsidentschaftswahlen an und deshalb entwickeln sich ihre Kurse nicht selten bei politischen Ereignissen. Was hinter den jüngsten Kursbewegungen steckt und wie sich TRUMP noch in diesem Jahr entwickeln sowie welcher Coin noch stärker profitieren könnte, erfahren Sie jetzt in der MAGA Kurs Prognose 2024.

Darum beeinflusst Donald Trump den Preis von Kryptowährungen

Der ehemalige US-Präsident und neuer Präsidentschaftskandidat für die US-Wahl 2024 hat bereits im Dezember 2022 seine erste NFT-Kollektion mit dem Namen "Donald Trump Digital Card Collection" veröffentlicht, die schon am ersten Tag ausverkauft war.

Dies stellte einen Kontrast zu seiner bisherigen Ansicht über Kryptowährungen dar, weil er damals noch behauptet hatte, dass Bitcoin "kein Geld" sei und "auf Luft basiere". Ebenso hat er sich Sorgen über illegale Geschäfte im Zusammenhang mit ihm gemacht.

Seine neuste NFT-Kollektion der "Mugshot Edition" kann den Tokeninhabern die Berechtigung für ein Zoom-Meeting, ein Gala-Dinner oder Trump-Bücher geben. Mit dieser konnte er sogar in einer schlechten Marktphase große Aufmerksamkeit erlangen.

Trump NFTs Mugshot Edition | Quelle: OpenSea

Am 8. Mai haben einige Nutzer aus der Krypto-Community in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie Donald Trump in Mar-a-Lago treffen würden. Dafür mussten diese 47 Mugshot-NFTs für einen Preis von damals 99 USD pro Stück erwerben. Überdies haben Käufer für 100 NFTs für umgerechnet fast 10.000 USD einen VIP-Cocktailempfang und ein Abendessen erhalten.

Sofern einige Unterstützer genügend NFTs gekauft haben, um zum Abendessen zugelassen zu werden, erhalten sie noch ein weiteres Geschenk. Denn es gibt eine physische Karte mit einem Stück des Anzugs und der Krawatte, welchen Trump getragen haben soll, als er im letzten August verhaftet wurde. Von diesen werden wiederum einige signiert.

Beziehung zwischen Memecoins und Politik

Ebenso hat Donald Trump zuletzt angekündigt, dass er Kryptowährungen für Wahlkampfspenden akzeptieren werde. All diese positiven Nachrichten haben zu einer höheren Nachfrage von Kryptowährungen und Memecoins mit Bezug zu Trump geführt.

Ein weiterer Faktor, welcher für Optimismus bei den Investoren gesorgt hatte, war die jüngste Einschätzung der internationalen Bankengruppe Standard Chartered. Laut ihrer Prognose würde sich eine Wahl von Donald Trump im November 2024 als bullisch für den Kryptomarkt erweisen.

Zurückzuführen sei dies unter anderem auf die US-finanzpolitische Dominanz und die Monetarisierung von Staatsverschuldung. Hinzu kommen die kryptofreundliche Regierungspolitik, die Dedollarisierung und das sinkende Vertrauen in US-Staatsanleihen. Aber auch die Zinskurven, steigende Break-Even-Raten der realen Renditen und höhere Laufzeitprämie sind weitere Faktoren.

Zuvor haben politische Memecoins wie MAGA (TRUMP) schon auf ähnliche Ereignisse in der Politik reagiert. Einige haben sie sogar als eine moderne Art von Wetten auf Wahlkämpfe bezeichnet, da ihre Kurse auf Äußerungen und Umfrageergebnisse reagiert haben.

Aufgrund dieser positiven Nachrichten der zunehmenden Akzeptanz von Trump, welche auch schon vor wenigen Wochen aus dem Interview mit Fox News hervorgegangen ist, konnten jetzt Memecoins mit einem Bezug zu Donald Trump stark steigen.

MAGA (TRUMP) Kursverlauf | Quelle: CoinMarketCap

So legte MAGA (TRUMP) heute laut CoinMarketCap von 4,22 auf derzeit 6,06 USD um 43,72 % zu. Beeindruckend ist auch der Anstieg des 24-Stunden-Handelsvolumen, welches um 592,06 % auf 19,73 Mio. USD kletterte. Dies deutet auf eine Zunahme des Interesses der Anleger hin.

Dennoch befindet sich MAGA (TRUMP) mit einem Preis von 0,000002623 USD noch immer 84,41 % von seinem Allzeithoch vom 27. Dezember von 0,00001683 USD entfernt. Aber auch andere patriotische und teilweise rassistische Memecoins haben eine ähnliche Entwicklung verzeichnet.

So ist etwa Super Trump (STRUMP) von 0,01656 auf 0,003688 USD um 77,73 % gefallen. Ein weiteres Beispiel ist der patriotische Coin America, welcher von 0,03568 USD auf 0,01610 USD fiel und 54,88 % seines Wertes verlor.

Neuer Trend baut auf politischen Memecoin-Trend auf

Sicherlich stellen politische Memecoins einen Trend dar, welcher in der letzten Zeit eine besonders hohe Nachfrage verzeichnet hat. Ebenso dürfte dieser angesichts der bevorstehenden Wahl in den USA auch noch bis in den November und zur Inauguration am 20. Januar 2025 anhalten.

Aber auch in der Zeit darüber hinaus ist insbesondere bei der Wahl von Donald Trump mit einem stärkeren Einfluss auf die politischen Memecoins zu rechnen. Schließlich hat er zu seiner damaligen Amtszeit mit seinen Kommentaren auch immer die Finanzmärkte stark beeinflusst und deswegen oft mit seinen Worten gespielt.

Allerdings gibt es von vielen erfolgreichen Coins für jeden von ihnen oft eine Reihe von Imitaten, welche nur eine abgewandelte Form darstellen. Somit spaltet sich der Markt in eine immer größere Anzahl von Wettbewerben auf, was wiederum das Potenzial für die einzelnen Coins schmälern kann.

Es gibt jedoch noch ganz andere Memecoin-Entwickler wie die von Sealana, welche wesentlich originellere Ideen haben und es zu perfektionieren verstanden haben, die neusten Trends effektiv ausfindig zu machen und mit diesen in einer lustigen Weise zu spielen sowie neue Akzente zu setzen, welche typischer für die als Spaß-Coins bekannten Memetoken sind.

Lustiger politischer Memecoin Sealana baut seine Armee auf

In Reaktion auf die politischen Memecoins wurde der neue Sealana ins Leben gerufen, welcher laut Gerüchten aus dem Internet von denselben Gründern wie der Faultier-Memetoken Slerf stammen soll.

Dieser ist innerhalb der ersten Tage zur Berühmtheit geworden, von der selbst Bloomberg aufgrund des versehentlichen Burnings der Assets der Vorverkaufsinvestoren berichtet hat. Ein solcher Skandal soll jedoch diesmal verhindert werden.

Sealana wurde als Parodie erschaffen und ist ein patriotischer Seehund, welcher in dem Keller seiner Mutter wohnt und nach dem schwer erreichbaren amerikanischen Traum strebt. Dabei ist er ununterbrochen auf der Suche nach dem nächsten Memecoin mit Explosionspotenzial. Daher findet er auch keine Zeit, um sein Zimmer aufzuräumen und sich gesund zu ernähren.

Interessant ist dabei, dass es sich um einen Seehund handelt und die mit Hundebezug zu den beliebtesten und am höchsten bewerteten Memecoins gehören. Sealana kombiniert als Seehund das Beste aus Innovation und Bewährtheit, was ihm ein besonderes Kurssteigerungspotenzial verleiht.

Für seine Kameraden wurde der Vorverkauf so gestaltet, dass alle die gleiche Chance bei der ersten Listung an einer Kryptobörse erhalten. Schließlich werden die Coins im Presale kontinuierlich für denselben Preis von 6.900 SEAL pro 1 SOL angeboten. Schon jetzt konnte Sealana über 326.919 USD erzielen.

