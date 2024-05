Alle (ots) -



Die richtige Zahlenkombination 6,7,13,14,24,33 wurde heute Abend in Spanien und der Deutsch-Schweiz getippt. Somit gehen 5 Jahre lang monatlich CHF 2'222 an jede glückliche Gewinnerin oder an jeden glücklichen Gewinner.



EuroDreams



Das Spiel EuroDreams wird seit Oktober 2023 in der Schweiz angeboten. Die Ziehungen finden jeweils am Montag- und am Donnerstagabend statt. Mitmachen können Spielerinnen und Spieler aus Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien und der Schweiz. Gespielt werden kann in der Deutschschweiz und im Tessin via Internet unter www.swisslos.ch, via App oder an den rund 4'000 Verkaufsstellen.



